4 Potret Presenter Cantik Intan Saumadina, Modis dengan Dress

INTAN Saumadina memang dikenal sebagai presenter olahraga yang cantik dan modis. Penampilan Intan Saumadina di televisi pun membuat banyak orang jatuh hati dengannya.

Selain menjadi presenter, Intan Saumadina juga pernah mengikuti kontes ratu kecantikan di Indonesia pada tahun 2017. Oleh karena itu dan soal berbusana tak perlu diragukan lagi. Dengan paras rupawan dan bentuk body goals impian, pakai outfit apapun terlihat cocok di tubuhnya.

Namanya bahkan berhasil masuk sebagai Runner Up dalam ajang tersebut. Penasaran? Nah, simak potret dress ala Intan Saumadina berikut ini, dikutip dari Instagram @intansaumadina.

Dress floral

Intan Saumadina tampil feminim dalam balutan dress hitam bermotif bunga-bunga. Bunga-bunga berwarna kuning yang menghiasi dress itu membuat penampilan Intan semakin stunning.

Kesan seksi pun langsung terpancar. Kulitnya yang putih mulus juga tampak bercahaya. Dengan rambut yang diberi sentuhan styling curly, penampilan Intan terlihat lebih manis. Ditambah lagi dengan makeup flawless yang merona.

Tampil menawan dengan dress merah

Dalam foto tersebut, Intan Saumadina tampil begitu menawan berpose di studio. Dia berpose mengenakan dress ketat berwarna merah yang membuat aura seksi kian membara. Tak hanya sampai disitu, dress juga memiliki potongan belahan tinggi pada bagian paha. Alhasil, kaki jenjang dan paha Intan terekspos saat berpose mengangkat satu kaki.