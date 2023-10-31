5 Bahaya Tidak Menghapus Makeup sebelum Tidur, Timbul Jerawat hingga Infeksi

BAHAYA tidak menghapus makeup sebelum tidur mungkin jarang disadari. Kebanyakan menganggap biasa saja, padahal bisa berdampak buruk.

Apalagi bagi mereka yang melakukan aktivitas padat, terkadang merasa lelah meski hanya menghapus makeup.

Jadi, jangan sekali-kali Anda tidak menghapus makeup sebelum tidur. Pasalnya, ada bahaya yang mengintai jika tidak menghapus makeup sebelum tidur.

Sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita beraktivitas di luar rumah, tentu banyak sekali kotoran dan bakteri yang menempel pada kulit kita. Dua hal tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah kulit ketika Anda tidak membersihkannya.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini lima bahaya tidak menghapus makeup sebelum tidur.

1. Jerawat