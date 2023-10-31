Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Bahaya Tidak Menghapus Makeup sebelum Tidur, Timbul Jerawat hingga Infeksi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:05 WIB
5 Bahaya Tidak Menghapus Makeup sebelum Tidur, Timbul Jerawat hingga Infeksi
Bahaya tidak hapus makeup. (Foto: Freepik)
A
A
A

BAHAYA tidak menghapus makeup sebelum tidur mungkin jarang disadari. Kebanyakan menganggap biasa saja, padahal bisa berdampak buruk.

Apalagi bagi mereka yang melakukan aktivitas padat, terkadang merasa lelah meski hanya menghapus makeup.

Jadi, jangan sekali-kali Anda tidak menghapus makeup sebelum tidur. Pasalnya, ada bahaya yang mengintai jika tidak menghapus makeup sebelum tidur.

Sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita beraktivitas di luar rumah, tentu banyak sekali kotoran dan bakteri yang menempel pada kulit kita. Dua hal tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah kulit ketika Anda tidak membersihkannya.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini lima bahaya tidak menghapus makeup sebelum tidur.

1. Jerawat

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/611/3164729/bedak-CuSc_large.jpg
Tetap Fresh di Luar Ruangan, Ini Tips Memilih Bedak untuk Aktivitas Outdoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/611/3158359/makeup-T7dh_large.jpg
4 Tips Makeup Tetap On Point saat Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/611/3157853/lipstik-ESJ3_large.jpg
Rekomendasi Warna Lipstik untuk Bibir Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/611/3156344/makeup-k0uW_large.jpg
Urutan MakeUp untuk Pemula, Cocok Digunakan pada Berbagai Acara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/611/3154973/foundation-uh18_large.jpg
Rekomendasi Foundation untuk Kulit Berminyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/611/3151460/bedak-zfRH_large.jpg
5 Cara agar Bedak Tidak Luntur Kena Keringat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement