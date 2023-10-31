Ternyata Ini Rahasia Taeyeon SNSD Stay Langsing dan Fit di Usia 34 Tahun

SEJAK debut 16 tahun yang lalu, tepatnya pada 2007 bersama SNSD atau Girls’ Generation, Kim Taeyeon bisa dibilang penampilan visualnya tidak jauh berubah.

Selain wajahnya yang tetap cantik dan imut-imut bak peri, publik dan para penggemar SNSD, SONE menyadari bahwa bentuk tubuh Taeyeon hingga kini di usianya yang ke-34 tahun tetaplah langsing.

Bukan tanpa usaha, sebagai penyanyi dan selebriti papan atas. Taeyeon pun melakukan berbagai cara untuk menjaga bentuk tubuhnya. Terungkap lewat salah satu tayangan variety show, Taeyeon ternyata rutin berdiet.

(Foto: Allkpop)

BACA JUGA: Taeyeon SNSD Ungkap Rahasia Kulit Flawless

Bukan diet super ekstrim, dikutip dari Koreaboo, Selasa (31/10/2023) terungkap lewat tayangan variety show yang dipandu Heechul Super Junior, ketika para bintang tamu lain memesan seporsi makanan hidangan utama lengkap seperti seafoods, sup hingga ramyun yang lezat tapi berkalori tinggi.