HOME WOMEN BEAUTY

Tren Eyeshadow Silver, Tampil Effortless Sekaligus Chic

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |10:30 WIB
Tren Eyeshadow Silver, Tampil Effortless Sekaligus Chic
Tren Eyeshadow. (Foto: Highend)
A
A
A

TREN kecantikan selalu datang dan pergi dengan cepat. Namun di tengah kesibukan kita, tentunya kita ingin tampil menarik dalam kehidupan sehari-hari tapi harus tetap mengutamakan kenyamanan dan efisiensi. 

Memang, kita akan dengan mudah meminta bantuan penata rias profesional masa kini, namun tidak semua dari kita berhubungan langsung dengan penata rias atau keahlian kita. Namun jangan khawatir karena kita semua bisa mencoba tren kecantikan yang diperkenalkan oleh Chanel, cool girl silver. 

Tren Eyeshadow

Chanel memperkenalkan tren kecantikan ini dalam koleksi Musim Gugur 2023, nah berikut beberapa tren tersebut. Direktur kreatif Chanel Virginie Viard menghidupkan visi monokromnya di Grand Palais Éphémère. 

Para model berjalan di atas panggung dengan kemeja renda putih lembut, jumpsuit wol houndstooth longgar, dan gaun berlapis hitam. Selain itu, sepatu ini menampilkan motif kamelia ikonik Chanel dengan bunga putih cerah dan motif klasik yang diperkaya bunga. 

Tren Eyeshadow

Namun yang paling menarik adalah warna perak ala Chanel yang terlihat begitu mudah. Para model mengenakan eye shadow berwarna perak berkilau di kelopak matanya, menciptakan tampilan yang terlihat kasual namun tetap chic. 

Pigmen eyeshadow ini diaplikasikan sampai ke tulang alis bahkan sampai ke garis bulu mata bagian bawah di bawah mata. Anehnya, tampilan ini bisa dicapai dengan mudah dalam waktu singkat. 

