Pria Muda Tancapkan 2 Paku ke Kemaluan, Mengaku Dapat Bisikan!

SEORANG pria muda berusia 23 tahun mengejutkan pihak Rumah Sakit La Rabta di Tunisia karena mengeluh luka parah di kemaluannya, tepatnya di buah zakar. Setelah diperiksa lebih lanjut, luka parah di area sensitif itu terjadi karena ulahnya sendiri.

Menariknya, menurut psikiater yang ikut memeriksa, pria muda tersebut melakukan penusukan paku ke buah zakar karena mengalami 'delusi'. Si pria mengaku dapat bisikan dari teman khayalannya.

"Pria ini terdiagnosis skizofrenia dan melakukan mutilasi diri sendiri saat delusi," terang laporan tim rumah sakit dikutip dari Daily Mail.

"Sangat umum bagi pasien skizofrenia memasukkan benda ke dalam mulut atau rektum, namun menusuk benda asing ke skrotum adalah kasus baru," tambah laporannya.

Sebelumnya, menurut catatan medis diketahui kalau pria ini mengeluh sakit di buah zakar selama 2 hari. Nyeri tersebut ternyata berasal dari aksi penusukan paku sepanjang 6 cm yang dia lakukan sendiri.

Hasil rontgen panggul menunjukkan adanya potongan paku di area buah zakar, tepatnya di bawah simfisis pubis atau sendi yang terjepit di antara tulang panggul kanan dan kiri.

Apa yang dilakukan tim medis?

Pada kasus ini, dokter menyuntikkan cairan anti-tetanus. Ini diharapkan dapat melindungi pria itu dari kondisi yang mengancam nyawa. Sebab, luka yang terjadi sangat dalam.

Selain itu, dokter juga mengangkat jaringan mati dan yang terinfeksi. Lalu, membersihkan luka secara menyeluruh baru kemudian mencabut pakunya.