Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pria Muda Tancapkan 2 Paku ke Kemaluan, Mengaku Dapat Bisikan!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:35 WIB
Pria Muda Tancapkan 2 Paku ke Kemaluan, Mengaku Dapat Bisikan!
Tancapkan paku ke kemaluan. (Foto: Health site)
A
A
A

SEORANG pria muda berusia 23 tahun mengejutkan pihak Rumah Sakit La Rabta di Tunisia karena mengeluh luka parah di kemaluannya, tepatnya di buah zakar. Setelah diperiksa lebih lanjut, luka parah di area sensitif itu terjadi karena ulahnya sendiri.

Menariknya, menurut psikiater yang ikut memeriksa, pria muda tersebut melakukan penusukan paku ke buah zakar karena mengalami 'delusi'. Si pria mengaku dapat bisikan dari teman khayalannya.

 pria muda

"Pria ini terdiagnosis skizofrenia dan melakukan mutilasi diri sendiri saat delusi," terang laporan tim rumah sakit dikutip dari Daily Mail.

 BACA JUGA:

"Sangat umum bagi pasien skizofrenia memasukkan benda ke dalam mulut atau rektum, namun menusuk benda asing ke skrotum adalah kasus baru," tambah laporannya.

Sebelumnya, menurut catatan medis diketahui kalau pria ini mengeluh sakit di buah zakar selama 2 hari. Nyeri tersebut ternyata berasal dari aksi penusukan paku sepanjang 6 cm yang dia lakukan sendiri.

Hasil rontgen panggul menunjukkan adanya potongan paku di area buah zakar, tepatnya di bawah simfisis pubis atau sendi yang terjepit di antara tulang panggul kanan dan kiri.

Apa yang dilakukan tim medis?

Pada kasus ini, dokter menyuntikkan cairan anti-tetanus. Ini diharapkan dapat melindungi pria itu dari kondisi yang mengancam nyawa. Sebab, luka yang terjadi sangat dalam.

 BACA JUGA:

Selain itu, dokter juga mengangkat jaringan mati dan yang terinfeksi. Lalu, membersihkan luka secara menyeluruh baru kemudian mencabut pakunya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement