HOME WOMEN HEALTH

Kolesterol Tinggi, Ini 7 Jus untuk Menurunkannya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |04:34 WIB
Kolesterol Tinggi, Ini 7 Jus untuk Menurunkannya
Jus anggur. (Foto: Freepik)
A
A
A

PUNYA kolesterol tinggi bikin tubuh terasa tak enak badan. Oleh karena itu jika kolesterol tinggi muncul, sebaiknya segera diturunkan.

Apalagi kolesterol tinggi bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung. Dikutip dari Medicalnews Today, berikut ini sejumlah jus yang bisa menurunkan kolesterol tingi, apa saja?

 jus lemon

1. Jus Lemon

Minuman menyegarkan yang satu ini tak hanya bagus menurunkan berat badan, tapi juga mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Air lemon tinggi kandungan antioksidan dan pektin, yaitu serat larut yang menyehatkan jantung.

Sebuah penelitian juga menunjukkan manfaat konsumsi kulit lemon. Terdapat kandungan d-limonene yang terbukti mampu menurunkan kadar trigliserida.

2. Jus Jambu Merah

Mengkonsumsi jus jambu merah secara rutin selama kurang lebih 3 bulan ternyata dapat menurunkan kadar kolesterol. Selain itu juga dapat menurunkan lemak jahat hingga 50%. Banyak sekali kandungan vitamin yang terdapat pada jambu merah seperti vitamin C, vitamin E dan selenium.

3. Jus Wortel

Minuman ini banyak mengandung banyak serat larut. Maksud dari serat larut adalah bersifat mengikat kolesterol jahat dan mengeluarkannya dari tubuh. Serta memiliki kandungan kalsium vitamin C.

Peran Vitamin C adalah metabolisme kolesterol sehingga tubuh bisa dengan mudah menyingkirkannya. Jus Wortel juga mengandung antioksidan kuat bernama betakaroten yang bersifat mengurangi oksidasi LDL.

4. Jus Pir

Pir juga mengandung pektin yang bermanfaat mengeluarkan kolesterol dari saluran pencernaan.

