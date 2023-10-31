Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Menghilangkan Stres, Dicoba Yuk

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:21 WIB
5 Cara Menghilangkan Stres, Dicoba Yuk
Merasa stres. (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK orang menghadapi stres setiap hari. Baik karena pekerjaan, masalah keluarga, masalah kesehatan, kewajiban keuangan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang umumnya menimbulkan tingkat stres.

Disamping itu, ada faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi kerentanan Anda terhadap stres. Seperti genetika, tipe kepribadian, cara individu menghadapi stres, trauma masa kecil, dan lainnya.

 BACA JUGA:

Meminimalkan stres kronis dalam kehidupan sehari-hari sebisa mungkin dapat mendukung kesehatan Anda secara keseluruhan. Stres kronis dapat meningkatkan risiko kondisi kesehatan, termasuk penyakit jantung, gangguan kecemasan, dan depresi.

Berikut ini adalah beberapa cara untuk menghadapi stres dikutip dari Healthline,

 olahraga

1. Lakukan Aktivitas Fisik Lebih Banyak

Ketika Anda stress, menggerakan badan mungkin dapat mengurangi level stress dan memperbaiki mood. Olahraga teratur telah terbukti memperbaiki gejala kondisi kesehatan mental umum seperti kecemasan dan depresi.

Jika saat ini Anda bukan termasuk orang yang aktif, mulailah dengan aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau bersepeda. Pilih aktivitas yang Anda sukai dapat membantu meningkatkan peluang Anda untuk tetap melakukannya dalam jangka panjang.

2. Pola Makan yang Seimbang

Pola makan mempengaruhi setiap aspek kesehatan, termasuk kesehatan mental Anda.

Meminimalkan asupan makanan dan minuman olahan dan mengonsumsi lebih banyak makanan utuh dapat membantu memastikan tubuh Anda mendapat nutrisi yang tepat. Pada gilirannya, hal ini dapat meningkatkan ketahanan Anda terhadap stres.

 BACA JUGA:

3. Minimalkan Penggunaan Ponsel dan waktu Pemakaian Perangkat

Meskipun ponsel pintar, komputer, dan tablet seringkali diperlukan, menggunakannya terlalu sering dapat meningkatkan tingkat stres.

Menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar dikaitkan dengan rendahnya kesejahteraan psikologis dan peningkatan tingkat stres pada orang dewasa dan anak-anak. Selain itu, waktu menatap layar dapat berdampak negatif terhadap waktu tidur, yang juga dapat menyebabkan peningkatan tingkat stres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178606//obat-g4Cl_large.jpg
Jangan Sembarangan Minum Obat Antidepresan, Ini Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031//gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/611/3160258//kantung_mata-KilW_large.jpg
Kantung Mata Hitam Tanda Alami Depresi? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/612/3160253//burnout-1oEK_large.jpg
Mengenal Burnout, Masalah Kesehatan Mental yang Sering Dialami Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/612/3159919//burnout-cSid_large.jpg
5 Faktor Utama Penyebab Burnout di Tempat Kerja, Waspadai Sebelum Terlambat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/298/3155983//brokoli-0BWM_large.jpg
Ubi hingga Brokoli Bisa Atasi Stres Akibat Kesepian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement