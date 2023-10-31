5 Cara Menghilangkan Stres, Dicoba Yuk

BANYAK orang menghadapi stres setiap hari. Baik karena pekerjaan, masalah keluarga, masalah kesehatan, kewajiban keuangan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang umumnya menimbulkan tingkat stres.

Disamping itu, ada faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi kerentanan Anda terhadap stres. Seperti genetika, tipe kepribadian, cara individu menghadapi stres, trauma masa kecil, dan lainnya.

Meminimalkan stres kronis dalam kehidupan sehari-hari sebisa mungkin dapat mendukung kesehatan Anda secara keseluruhan. Stres kronis dapat meningkatkan risiko kondisi kesehatan, termasuk penyakit jantung, gangguan kecemasan, dan depresi.

Berikut ini adalah beberapa cara untuk menghadapi stres dikutip dari Healthline,

1. Lakukan Aktivitas Fisik Lebih Banyak

Ketika Anda stress, menggerakan badan mungkin dapat mengurangi level stress dan memperbaiki mood. Olahraga teratur telah terbukti memperbaiki gejala kondisi kesehatan mental umum seperti kecemasan dan depresi.

Jika saat ini Anda bukan termasuk orang yang aktif, mulailah dengan aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau bersepeda. Pilih aktivitas yang Anda sukai dapat membantu meningkatkan peluang Anda untuk tetap melakukannya dalam jangka panjang.

2. Pola Makan yang Seimbang

Pola makan mempengaruhi setiap aspek kesehatan, termasuk kesehatan mental Anda.

Meminimalkan asupan makanan dan minuman olahan dan mengonsumsi lebih banyak makanan utuh dapat membantu memastikan tubuh Anda mendapat nutrisi yang tepat. Pada gilirannya, hal ini dapat meningkatkan ketahanan Anda terhadap stres.

3. Minimalkan Penggunaan Ponsel dan waktu Pemakaian Perangkat

Meskipun ponsel pintar, komputer, dan tablet seringkali diperlukan, menggunakannya terlalu sering dapat meningkatkan tingkat stres.

Menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar dikaitkan dengan rendahnya kesejahteraan psikologis dan peningkatan tingkat stres pada orang dewasa dan anak-anak. Selain itu, waktu menatap layar dapat berdampak negatif terhadap waktu tidur, yang juga dapat menyebabkan peningkatan tingkat stres.