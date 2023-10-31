5 Bahan Alami untuk Mengobati Demam Berdarah

KINI bahaya penyakit demam berdarah masih mengintai setiap orang dengan jumlah penderitanya semakin bertambah, maka ayurveda direkomendasikan sebagai konsep pengobatan tanpa memberikan tekanan tambahan pada tubuh.

Demam berdarah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk merupakan penyakit serius dan tidak boleh dianggap enteng. Anda perlu mengambil tindakan untuk melindungi keluarga dan diri sendiri dari penyakit serius ini.

Meskipun ada obat-obatan dan penolak berbahan kimia yang biasa digunakan, para ahli menyarankan agar lebih baik menggunakan pengobatan dan bahan-bahan alami untuk mencegah dan mengobati demam berdarah demi kesehatan holistik.

Dikutip dari laman Hindustan Times, jika seseorang tertular demam berdarah, Dr Ipsa Singh merekomendasikan ramuan alami berikut yang menurutnya dapat membantu pemulihan demam berdarah lebih cepat.

1. Daun pepaya: Minum jus daun pepaya terbukti sangat efektif dalam penyembuhan demam berdarah

2. Daun fenugreek: Rendam daun fenugreek semalaman, saring cairannya pada pagi hari, lalu diminum. Ini terbukti menjadi obat penghilang rasa sakit yang efektif.

3. Air kelapa: Saat seseorang sedang demam tinggi dan lemas, air kelapa sangat dianjurkan untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan menaikkan tingkat energi.

4. Dosis vitamin C: Vitamin C adalah penambah kekebalan yang hebat. Mengkonsumsi jus Amla, buah Amla, jus jeruk dan sumber kaya vitamin C lainnya sangat dianjurkan bagi penderita demam berdarah.

5. Daun mimba: Mimba dikenal karena khasiat obatnya yang luar biasa. Mengonsumsi seduhan daun mimba dapat membantu membatasi penyebaran infeksi dalam tubuh.

Pengobatan berbasis bahan alami atau ayurveda sangat efektif tidak hanya untuk pencegahan penyakit seperti demam berdarah tetapi juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh untuk melawan penyakit demam berdarah tanpa efek samping apa pun.

"Beberapa sistem medis cenderung melemahkan tubuh, sehingga sulit untuk pulih dari penyakit dan pengobatannya. Sebaliknya, ayurveda merawat tubuh sambil memenuhi kebutuhan nutrisinya, tanpa memberikan tekanan tambahan pada tubuh selama proses penyembuhan. Bahan-bahan seperti eucalyptus, neem oil, tulsi oil, dan bahkan batang lada yang dibakar efektif mengusir nyamuk," kata Singh.