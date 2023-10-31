8 Tanda Seseorang Alami Depresi Klinis, Yuk Kenali Cirinya!

DEPRESI menjadi salah satu penyakit yang kerap dialami masyarakat Indonesia. Jika dibiarkan, depresi akan berpengaruh terhadap suasana hati, cara berpikir hingga menimbulkan penyakit.

Senior salah satu perguruan tinggi di Claremont, California E. Mollie Kashuk mengatakan, depresi akan menutup hubungan seseorang dengan orang lain, menghambat kreativitas, dan yang terburuk adalah mematikan harapan.

Hal ini juga sering menyebabkan rasa sakit emosional yang dalam. Tak hanya kepada orang saja yang mengalaminya, tetapi juga pada keluarga serta teman terdekat orang tersebut.

“Ini bukan apa yang orang pikirkan, tindakan malas atau kurangnya keinginan untuk berubah," kata Mollie seperti dilansir dari laman Everyday Health, Rabu (1/11/2023).

Selain itu menurut American Psychiatric Association's current Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders (DSM-5), yang merupakan panduan diagnostik yang digunakan oleh sebagian besar profesional kesehatan mental.

Jika seseorang pernah mengalami delapan gejala ini hampir setiap hari, kemungkinan seseorang didiagnosis dengan gangguan depresi mayor ( MDD ) yang dikenal sebagai depresi klinis. Berikut ini delapan gejala yang dimaksud, yaitu:

1. Terus-menerus merasa menangis, kosong, atau tidak berharga?

2. Memiliki sedikit minat atau kesenangan pada pekerjaan, hobi, teman, keluarga, dan hal lain yang pernah Anda nikmati sebelumnya?