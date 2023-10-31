Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

8 Tanda Seseorang Alami Depresi Klinis, Yuk Kenali Cirinya!

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |02:00 WIB
8 Tanda Seseorang Alami Depresi Klinis, Yuk Kenali Cirinya!
Tanda seseorang alami depresi klinis. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DEPRESI menjadi salah satu penyakit yang kerap dialami masyarakat Indonesia. Jika dibiarkan, depresi akan berpengaruh terhadap suasana hati, cara berpikir hingga menimbulkan penyakit.

Senior salah satu perguruan tinggi di Claremont, California E. Mollie Kashuk mengatakan, depresi akan menutup hubungan seseorang dengan orang lain, menghambat kreativitas, dan yang terburuk adalah mematikan harapan.

Hal ini juga sering menyebabkan rasa sakit emosional yang dalam. Tak hanya kepada orang saja yang mengalaminya, tetapi juga pada keluarga serta teman terdekat orang tersebut.

“Ini bukan apa yang orang pikirkan, tindakan malas atau kurangnya keinginan untuk berubah," kata Mollie seperti dilansir dari laman Everyday Health, Rabu (1/11/2023).

Depresi

Selain itu menurut American Psychiatric Association's current Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders (DSM-5), yang merupakan panduan diagnostik yang digunakan oleh sebagian besar profesional kesehatan mental.

Jika seseorang pernah mengalami delapan gejala ini hampir setiap hari, kemungkinan seseorang didiagnosis dengan gangguan depresi mayor ( MDD ) yang dikenal sebagai depresi klinis. Berikut ini delapan gejala yang dimaksud, yaitu:

1. Terus-menerus merasa menangis, kosong, atau tidak berharga?

2. Memiliki sedikit minat atau kesenangan pada pekerjaan, hobi, teman, keluarga, dan hal lain yang pernah Anda nikmati sebelumnya?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/483/3146714/hati_hati_kelelahan_bekerja_bisa_memicu_burnout_yuk_kenali_gejala_dan_tips_menghadapinya-6LNg_large.jpg
Hati-Hati Kelelahan Bekerja Bisa Memicu Burnout, Yuk Kenali Gejala dan Tips Menghadapinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/481/3064468/trik-senandika-hilangkan-stres-dan-gugup-jelang-showcase-perdana-q78FKrXBJ4.jpg
Trik Senandika Hilangkan Stres dan Gugup Jelang Showcase Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/487/2976994/pemilu-2024-bikin-masyarakat-3-kali-lipat-alami-kecemasan-dan-stres-ini-buktinya-D9U9SdzSkE.jpg
Pemilu 2024 Bikin Masyarakat 3 Kali Lipat Alami Kecemasan dan Stres, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/483/2976367/5-tanaman-yang-efektif-untuk-redakan-stres-ini-daftarnya-shbRmDy6Ux.jpg
5 Tanaman yang Efektif untuk Redakan Stres, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/487/2976171/4-penyebab-depresi-seperti-dialami-banyak-caleg-yang-gagal-terpilih-9f7hfK0vkk.jpg
4 Penyebab Depresi Seperti Dialami Banyak Caleg yang Gagal Terpilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/483/2971427/5-tips-hilangkan-stres-bagi-anggota-kpps-pasca-pemilu-2024-C85bngEIke.jpg
5 Tips Hilangkan Stres bagi Anggota KPPS Pasca Pemilu 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement