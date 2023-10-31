Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Cek Mata Ditanggung BPJS?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:08 WIB
Apakah Cek Mata Ditanggung BPJS?
Ilustrasi cek kesehatan mata (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH cek mata ditanggung BPJS? Pertanyaan ini sering diucapkan oleh peserta yang baru mendaftar. Adapun, peserta BPJS dapat melakukan serangkaian cek mata untuk memeriksa fokus penglihatan dan jarak pandang.

Pengecekan kesehatan mata membantu mengidentifikasi kelainan refraksi mata. Seperti rabun jauh, rabun, dekat atau mata silinder, serta mengevaluasi kondisi mata secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjalani pemeriksaan mata secara teratur sangat dianjurkan.

Kesehatan mata

Lantas apakah cek mata ditanggung BPJS? Hal itu tergantung jenis penyakit mata yang dikonsultasikan. Jika hanya mengecek mata minus itu bisa menggunakan BPJS.

Pasalnya pemeriksaan mata juga dapat mendeteksi adanya penyakit mata atau bahkan menjadi indikator adanya penyakit pada organ lain, seperti diabetes, stroke, tekanan darah tinggi, atau penyakit tiroid.

Untuk itu pada beberapa kasus cover BPJS tidak mencakup seluruh biasa. Sehingga peserta BPJS harus menyiapkan dana cadangan.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan mata untuk mendapatkan kacamata gratis :

Sesuai Pasal 8 Peraturan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi dan Kacamata, peserta wajib membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan I dan resep kacamata dari dokter mata ke optik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/483/3105300/menkes_minta_masyarakat_beli_asuransi_swasta_apa_bedanya_dengan_bpjs_kesehatan-OueB_large.jpg
Menkes Minta Masyarakat Beli Asuransi Swasta, Apa Bedanya dengan BPJS Kesehatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/481/3032067/iuran-bpjs-kesehatan-dipastikan-tidak-naik-tahun-ini-begini-penjelasannya-y7PnC0cfS3.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Dipastikan Tidak Naik Tahun Ini, Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018372/wamenkes-sebut-program-kris-bpjs-kesehatan-buat-pemasukan-rs-meningkat-ini-alasannya-W8ZC944yVV.jpg
Wamenkes Sebut Program KRIS BPJS Kesehatan Buat Pemasukan RS Meningkat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018369/wamenkes-klarifikasi-soal-antrean-panjang-pasien-jika-kris-bpjs-kesehatan-diterapkan-83HTdD6kwm.jpg
Wamenkes Klarifikasi soal Antrean Panjang Pasien jika KRIS BPJS Kesehatan Diterapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018365/anggota-dpr-minta-kajian-ilmiah-terkait-program-kris-ini-deretan-hal-ditakutkan-qNNbnYhk2T.jpg
Anggota DPR Minta Kajian Ilmiah Terkait Program KRIS, Ini Deretan Hal Ditakutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/481/3018253/berapa-tarif-dan-iuran-bpjs-kesehatan-pada-program-kris-SdibHC6wze.jpg
Berapa Tarif dan Iuran BPJS Kesehatan pada Program KRIS?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement