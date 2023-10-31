5 Khasiat Daun Bawang bagi Kesehatan, Atasi Anemia hingga Tingkatkan Imunitas

DAUN bawang kerap digunakan sebagai bahan pelengkap masakan. Rasa daun bawang yang khas membuat cita rasa masakan menjadi semakin lezat dan nikmat.

Namun di balik rasa khas yang dimiliki oleh daun bawang, makanan yang satu ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan lho. Merangkum dari laman resmi pemerintah Kota Medan, pemkomedan.go.id, Selasa (31/10/2023) berikut manfaat daun bawang bagi kesehatan.

1. Mengatasi Anemia

Daun bawang juga sangat kaya akan zat besi. Orang dengan jumlah darah rendah atau anemia harus sering makan daun bawang untuk memenuhi asupan zat besi. Daun bawang mengandung protein ferroportin yang membawa zat besi yang disimpan dari dalam sel ke luar sel. Peningkatan kadar zat besi dalam tubuh membantu meningkatkan jumlah darah.

2. Melawan infeksi gastrointestinal