Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Khasiat Daun Bawang bagi Kesehatan, Atasi Anemia hingga Tingkatkan Imunitas

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |23:00 WIB
5 Khasiat Daun Bawang bagi Kesehatan, Atasi Anemia hingga Tingkatkan Imunitas
Manfaat daun bawang bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DAUN bawang kerap digunakan sebagai bahan pelengkap masakan. Rasa daun bawang yang khas membuat cita rasa masakan menjadi semakin lezat dan nikmat.

Namun di balik rasa khas yang dimiliki oleh daun bawang, makanan yang satu ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan lho. Merangkum dari laman resmi pemerintah Kota Medan, pemkomedan.go.id, Selasa (31/10/2023) berikut manfaat daun bawang bagi kesehatan.

1. Mengatasi Anemia

Daun bawang juga sangat kaya akan zat besi. Orang dengan jumlah darah rendah atau anemia harus sering makan daun bawang untuk memenuhi asupan zat besi. Daun bawang mengandung protein ferroportin yang membawa zat besi yang disimpan dari dalam sel ke luar sel. Peningkatan kadar zat besi dalam tubuh membantu meningkatkan jumlah darah.

2. Melawan infeksi gastrointestinal

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement