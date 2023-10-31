Segudang Manfaat Konsumsi Pisang bagi Kesehatan, Tingkatkan Imunitas hingga Turunkan Berat Badan

PISANG menjadi salah satu buah yang cukup banyak dikonsumsi masyarakat. Rasanya yang unik membuat pisang sangat digemari.

Selain dimakan langsung, pisang juga bisa diolah menjadi aneka makanan lezat yang menggugah selera. Uniknya selain menyehatkan, pisang juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh lho.

Merangkum dari laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Selasa (31/10/2023) berikut BACA JUGA:

1. Sumber Karbohidrat dan Vitamin A

Buah pisang kaya akan vitamin dan serat. Jika dibanding dengan apel, pisang memiliki lebih dari dua kali lipat karbohidrat, dan lima kali lipat vitamin A. Selain itu pisang juga kaya magnesium dan kalium yang penting bagi tubuh untuk tetap bugar.

2. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Anda banyak beraktivitas dan suka berolahraga? Kandungan Vitamin A, C, dan B6 yang terdapat pada buah pisang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Sehingga tubuh akan terasa segar dan tidak cepat lemas.

3. Membantu Atasi Hipertensi

Kalium yang terkandung dalam buah pisang dapat membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga tekanan darah tetap stabil. Serat bahan pangan yang dikandung pisang mampu mengikat lemak, dengan demikian pembentukan plak bisa dicegah. Plak bisa menyempitkan bahkan menyumbat pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat.