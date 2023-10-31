Benarkah Orang India Tak Ada yang Kena Penyakit Darah Tinggi?

MENGUPAS benarkah orang India tak ada yang kena penyakit darah tinggi? Pasalnya beberapa makanan yang biasa disantap India sekira memicu penyakit darah tinggi atau hipertensi.

Salah satunya seperti kue, kuah kari, makanan kalengan, makanan berlemak hingga roti isi bisa memicu darah tinggi. Apalagi beberapa masyarakat India memiliki pola makan buruk dan kurangnya aktivitas fisik.

Lantas benarkah orang India tak ada yang kena penyakit darah tinggi? Hal itu merupakan fakta dikarenakan banyaknya yang terserang penyakit tersebut. Melansir The Indian Express, penyakit darah tinggi di India meningkat drastis.

Berdasarkan analisis data dari Survei National Family Health Survey-5 tahun 2019-2021 yang diterbitkan di The Lancet Regional Health-Southeast Asia menunjukan bahwa 18,3% dari populasi India menderita hipertensi.

Penelitian lain dari Indian Council of Medical Research (ICMR) menemukan bahwa persentase ini bahkan lebih tinggi, yaitu 28,5% di antara kelompok usia 18-69 tahun.

Lebih mengkhawatirkan adalah rendahnya tingkat kesadaran, pengobatan, dan pengendalian hipertensi di India. Hanya 28% dari penderita hipertensi menyadari kondisi mereka dan hanya 52% dari yang menyadari mendapatkan pengobatan.

Hanya 14,5% dari mereka yang menderita hipertensi memiliki tekanan darah terkontrol dengan baik. Ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kesadaran dan pengobatan hipertensi di India.

Laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan 188,3 juta masyarakat India menderita penyakit ini. Namun, hanya sekitar 37% dari mereka menyadari penyakit yang diidapnya.