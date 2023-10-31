Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Benarkah Orang India Tak Ada yang Kena Penyakit Darah Tinggi?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |10:45 WIB
Benarkah Orang India Tak Ada yang Kena Penyakit Darah Tinggi?
Ilustrasi wanita India kena penyakit darah tinggi (Foto: NDTV)
A
A
A

MENGUPAS benarkah orang India tak ada yang kena penyakit darah tinggi? Pasalnya beberapa makanan yang biasa disantap India sekira memicu penyakit darah tinggi atau hipertensi.

Salah satunya seperti kue, kuah kari, makanan kalengan, makanan berlemak hingga roti isi bisa memicu darah tinggi. Apalagi beberapa masyarakat India memiliki pola makan buruk dan kurangnya aktivitas fisik.

Lantas benarkah orang India tak ada yang kena penyakit darah tinggi? Hal itu merupakan fakta dikarenakan banyaknya yang terserang penyakit tersebut. Melansir The Indian Express, penyakit darah tinggi di India meningkat drastis.

Berdasarkan analisis data dari Survei National Family Health Survey-5 tahun 2019-2021 yang diterbitkan di The Lancet Regional Health-Southeast Asia menunjukan bahwa 18,3% dari populasi India menderita hipertensi.

Penelitian lain dari Indian Council of Medical Research (ICMR) menemukan bahwa persentase ini bahkan lebih tinggi, yaitu 28,5% di antara kelompok usia 18-69 tahun.

Darah Tinggi

Lebih mengkhawatirkan adalah rendahnya tingkat kesadaran, pengobatan, dan pengendalian hipertensi di India. Hanya 28% dari penderita hipertensi menyadari kondisi mereka dan hanya 52% dari yang menyadari mendapatkan pengobatan.

Hanya 14,5% dari mereka yang menderita hipertensi memiliki tekanan darah terkontrol dengan baik. Ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kesadaran dan pengobatan hipertensi di India.

Laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan 188,3 juta masyarakat India menderita penyakit ini. Namun, hanya sekitar 37% dari mereka menyadari penyakit yang diidapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/481/3026844/indra-birowo-alami-hipertensi-wajib-minum-obat-setiap-hari-nC0oPa2WVY.jpg
Indra Birowo Alami Hipertensi, Wajib Minum Obat Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/483/3022044/waspada-hipertensi-di-usia-40-tahun-ini-kebiasaan-yang-bisa-picu-darah-tinggi-wDnNZGxAFj.jpg
Waspada Hipertensi di Usia 40 Tahun, Ini Kebiasaan yang Bisa Picu Darah Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/483/3018520/5-cara-sederhana-cegah-hipertensi-pastikan-rutin-berolahraga-k5DF0PM2rN.jpg
5 Cara Sederhana Cegah Hipertensi, Pastikan Rutin Berolahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/483/3012247/cegah-hipertensi-ini-takaran-batas-maksimal-konsumsi-garam-per-hari-Yht3cLarF6.jpg
Cegah Hipertensi, Ini Takaran Batas Maksimal Konsumsi Garam Per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/481/3009850/sebanyak-34-1-persen-masyarakat-indonesia-idap-hipertensi-kenali-faktor-risikonya-y2syPE1Rxh.jpg
Sebanyak 34,1 Persen Masyarakat Indonesia Idap Hipertensi, Kenali Faktor Risikonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/481/3009791/hari-hipertensi-sedunia-2024-diperingati-tiap-17-mei-ajak-masyarakat-ukur-tekanan-darah-secara-akurat-kFnBvdnkCM.jpg
Hari Hipertensi Sedunia 2024 Diperingati Tiap 17 Mei, Ajak Masyarakat Ukur Tekanan Darah Secara Akurat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement