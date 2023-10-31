Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Tulang Patah Bisa Sembuh Tanpa Operasi?

Hafid Fuad , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:00 WIB
Apakah Tulang Patah Bisa Sembuh Tanpa Operasi?
Ilustrasi untuk patah tulang bisa sembuh tanpa operasi (Foto: Bader Scott)
A
A
A

BANYAK masyarakat yang masih kebingungan apakah tulang patah bisa sembuh tanpa operasi? Karena bagi yang mengalami kondisi tersebut tentu sangat ingin bergerak seperti sedia kala.

 BACA JUGA:

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (30/10/2023), untuk penanganan patah tulang sejatinya tergantung dari tipe dan tingkat keparahannya. Sehingga dalam proses penyembuhannya sudah tentu akan berbeda-beda.

Namun bagaimanapun pilihannya, melalui operasi atau tanpa operasi, kondisi patah tulang tetap membutuhkan penanganan segera. Sebab bila dibiarkan kondisi ini akan memicu terjadinya infeksi, pendarahan, ataupun bentuk tulang akan jadi tidak normal.

Pertolongan pertama pada penderita patah tulang sangat krusial terhadap nyeri dan potensi kecacatan. Karena itu dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam proses diagnosis hingga penanganannya haruslah dari dokter yang berpengalaman.

Dalam dunia medis, patah tulang kerap disebut sebagai fraktur. Kondisi beragam bisa terjadi pada sebagian ataupun keseluruhan tulang. Tingkat kondisi dan keparahannya pun berbeda-beda.

Patah tulang biasanya menimbulkan rasa nyeri, kondisi bengkak, kemerahan, dan kelainan bentuk tulang (deformitas). Umumnya, dokter akan melakukan pemeriksaan Sinar-X untuk memastikan.

Halaman:
1 2
      
