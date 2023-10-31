5 Hal yang Wajib Dilakukan Pemerintah Indonesia untuk Atasi Kasus Cacar Monyet

Kasus cacar monyet di Indonesia terus bertambah. (Foto: Freepik.com)

CACAR monyet atau biasa disebut monkeypox (mpox) tengah menjadi sorotan masyarakat saat ini. Penyakit tersebut tengah menyebar dan saat ini telah ditemukan 27 kasus cacar monyet di Indonesia per 31 Oktober 2023.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI, Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan untuk mengendalikan wabah cacar monyet maka setidaknya ada lima hal yang perlu dilakukan penentu kebijakan publik.

Berdasarkan siaran pers yang diperoleh Okezone.com, pada kesempatan tersebut Prof Tjandra pun memberikan beberapa penjelasannya.

1. Peningkatan pemahaman (“awareness”) masyarakat luas dan utamanya kelompok risiko tinggi.

2. Identifikasi kasus, atau terduga kasus, yang hanya dapat dilakukan dengan surveilan yang ekstensif.