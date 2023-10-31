Kasus Cacar Monyet Bertambah Jadi 27, Penyebab Utamanya Hubungan Bebas

KEPALA Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, kasus Cacar Monyet di Indonesia tembus 27 kasus dan yang terbanyak di DKI Jakarta.

"27 kasus konfirmasi, ada di Bandung 1 kasus, Tangsel 2, Kab Tangerang 2 dan 1 Kota Tangerang sisanya Jakarta," kata Siti saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.

Siti mengatakan, penyebaran kasus cacar monyet di tanah air didominasi akibat kontak seksual berisiko dengan berganti-ganti pasangan, hingga melakukan kontak sesama jenis.

"Kontak seksual yang beresiko, berganti-ganti dan banyak pasangan terutama pada kelompok seks dengan sesama jenis," jelasnya.

Lebih lanjut, Siti menegaskan penularan kasus Monkeypox dari manusia ke manusia belum ditemukan dari hewan ke manusia.

"Semua penularan dari manusia ke manusia," tuturnya.

Lalu bagaimana cara mencegahnya?

Dikutip dari Puskesmas Kuta Selatan, dilansir dari Cleveland Clinic, cara untuk mencegah penularan virus cacar monyet antara lain,

1. Vaksinasi

2. Hindari kontak dengan hewan yang terinfeksi (terutama hewan yang sakit atau mati)

3. Hindari kontak dengan tempat tidur dan bahan lain yang terkontaminasi virus

4. Masak dengan matang semua makanan yang mengandung daging atau bagian hewan

5. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir

6. Hindari kontak dengan orang yang mungkin terinfeksi virus cacar monyet