Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

G-Dragon Siap Penuhi Panggilan Polisi terkait Narkoba, Apa Bahaya Obat Terlarang?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |14:26 WIB
G-Dragon Siap Penuhi Panggilan Polisi terkait Narkoba, Apa Bahaya Obat Terlarang?
G-Dragon siap dipanggil polisi. (Foto: Antara)
A
A
A

IDOL dari grup K-pop BIGBANG, G-Dragon, akan secara sukarela hadir di hadapan polisi untuk diinterogasi atas dugaan penggunaan narkoba yang dijadwalkan minggu depan.

"Ini untuk penyelidikan yang cepat dan adil," kata pengacara Kim Su-hyeon, kepada laman Yonhap.

 G-Dragon

Dikutip dari Antara, di sebuah pernyataan itu ia juga mengumumkan bahwa penyanyi-rapper itu akan hadir untuk diinterogasi pada hari Senin.

G-Dragon diduga menggunakan obat-obatan terlarang yang melanggar Undang-Undang Pengendalian Narkotika. Namun G-Dragon membantah keras tuduhan tak berdasar itu.

Dikutip dari Antara, polisi pada hari Selasa mengatakan mereka telah mengatur hari dengan penyanyi tersebut, dan menambahkan bahwa mereka akan melakukan tes narkoba instan terhadapnya untuk memeriksa apakah dia menggunakan narkoba.

 BACA JUGA:

Lalu apa saja bahaya narkoba?

Berikut bahaya dari penggunaan narkoba,

1. Dehidrasi

Saat seseorang menggunakan narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan, jika terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif.

2. Menurunnya tingkat kesadaran

Ketik seseorang menggunakan narkoba dalam dosis yang berlebih. Efeknya bisa membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis dan hilang ingatan, akhirnya sulit mengenali lingkungan sekitar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183266//g_dragon-W5vN_large.jpg
Tiket Konser Encore G-Dragon di Seoul Ludes Terjual Hanya dalam 8 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183074//narkoba-IlmJ_large.jpg
Duh! 2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang, Disembunyikan dalam Pembalut yang Dipakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662//bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135//penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962//penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927//narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement