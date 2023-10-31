G-Dragon Siap Penuhi Panggilan Polisi terkait Narkoba, Apa Bahaya Obat Terlarang?

IDOL dari grup K-pop BIGBANG, G-Dragon, akan secara sukarela hadir di hadapan polisi untuk diinterogasi atas dugaan penggunaan narkoba yang dijadwalkan minggu depan.

"Ini untuk penyelidikan yang cepat dan adil," kata pengacara Kim Su-hyeon, kepada laman Yonhap.

Dikutip dari Antara, di sebuah pernyataan itu ia juga mengumumkan bahwa penyanyi-rapper itu akan hadir untuk diinterogasi pada hari Senin.

G-Dragon diduga menggunakan obat-obatan terlarang yang melanggar Undang-Undang Pengendalian Narkotika. Namun G-Dragon membantah keras tuduhan tak berdasar itu.

Dikutip dari Antara, polisi pada hari Selasa mengatakan mereka telah mengatur hari dengan penyanyi tersebut, dan menambahkan bahwa mereka akan melakukan tes narkoba instan terhadapnya untuk memeriksa apakah dia menggunakan narkoba.

Lalu apa saja bahaya narkoba?

Berikut bahaya dari penggunaan narkoba,

1. Dehidrasi

Saat seseorang menggunakan narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan, jika terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif.

2. Menurunnya tingkat kesadaran

Ketik seseorang menggunakan narkoba dalam dosis yang berlebih. Efeknya bisa membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis dan hilang ingatan, akhirnya sulit mengenali lingkungan sekitar.