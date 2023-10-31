Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menguak Alasan Kenapa Semarang Dijuluki Kota Jamu

Salman Mardira , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |22:50 WIB
Menguak Alasan Kenapa Semarang Dijuluki Kota Jamu
Lawang Sewu di Kota Semarang. (Foto: Indobackpacking.com)
SEMARANG di Jawa Tengah punya beragam julukan. Selain Kota Lumpia, Kota Atlas, dan Venetie van Java, Semarang juga disebut sebagai Kota Jamu. Apa alasannya?

Setiap daerah memang punya julukan khusus sesuai karakter, ikon, budaya, atau sesuatu yang paling menonjol dari tempat tersebut. Tentu saja setiap julukan ada makna dan alasan penabalannya sebagai identitas.

Nah, begitu juga alasan kenapa Semarang dijuluki Kota Jamu. Hal itu sangat wajar karena ada banyak pabrik atau perusahaan jamu terkenal di Semarang, seperti Cap Nyonya Meneer, Jamu Borobudur, Jamu Jago, Sido Muncul, Mustika Ratu, dan lainnya.

