Hantu Jadi Daya Tarik Wisata di Amerika, Tempat Horor Bisa Datangkan Cuan

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |20:55 WIB
Aktris Sara Wijayanto (tengah) didampingi Damian Aditya (kanan) memberi keterangan pers. (Foto: MPI/Novie Fauziah)
HANTU digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan. Namun di Amerika Serikat, hantu jadi daya tarik wisatawan. Bahkan tempat angker yang disebut-sebut berhantu justru mendatangkan keuntungan bagi pengelolanya karena akan menarik kunjungan banyak orang yang penasaran.

Hal itu diungkapkan aktris Sara Wijayanto yang bersama suaminya pesulap Damian Aditya baru-baru ini jadi konten kreator Indonesia pertama yang bisa membuka kaca boneka horor Annabelle di Warren Occult Museum, Moodus, Amerika Serikat.

Sara Wijayanto mengatakan bahwa tempat-tempat berhantu di Amerika Serikat sama sekali tidak ditakuti. Malah dijadikan daya tarik agar wisatawan dapat merasakan langsung pengalaman bercengkrama dengan makhluk-makhluk tak kasat mata.

Halaman:
1 2 3
      
