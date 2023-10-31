Hantu Jadi Daya Tarik Wisata di Amerika, Tempat Horor Bisa Datangkan Cuan

HANTU digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan. Namun di Amerika Serikat, hantu jadi daya tarik wisatawan. Bahkan tempat angker yang disebut-sebut berhantu justru mendatangkan keuntungan bagi pengelolanya karena akan menarik kunjungan banyak orang yang penasaran.

Hal itu diungkapkan aktris Sara Wijayanto yang bersama suaminya pesulap Damian Aditya baru-baru ini jadi konten kreator Indonesia pertama yang bisa membuka kaca boneka horor Annabelle di Warren Occult Museum, Moodus, Amerika Serikat.

Sara Wijayanto mengatakan bahwa tempat-tempat berhantu di Amerika Serikat sama sekali tidak ditakuti. Malah dijadikan daya tarik agar wisatawan dapat merasakan langsung pengalaman bercengkrama dengan makhluk-makhluk tak kasat mata.

