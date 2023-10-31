HANTU digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan. Namun di Amerika Serikat, hantu jadi daya tarik wisatawan. Bahkan tempat angker yang disebut-sebut berhantu justru mendatangkan keuntungan bagi pengelolanya karena akan menarik kunjungan banyak orang yang penasaran.
Hal itu diungkapkan aktris Sara Wijayanto yang bersama suaminya pesulap Damian Aditya baru-baru ini jadi konten kreator Indonesia pertama yang bisa membuka kaca boneka horor Annabelle di Warren Occult Museum, Moodus, Amerika Serikat.
Sara Wijayanto mengatakan bahwa tempat-tempat berhantu di Amerika Serikat sama sekali tidak ditakuti. Malah dijadikan daya tarik agar wisatawan dapat merasakan langsung pengalaman bercengkrama dengan makhluk-makhluk tak kasat mata.
