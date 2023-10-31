Digelar Pekan Depan, Ini 6 Alasan Kenapa Harus Datang ke Bazar Amal WIC di Jakarta!

BAZAR Amal Ke-54 Women's International Club (WIC) atau 54th Annual Charity Bazaar kembali digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada 8-9 November 2023. Sebanyak 250 UMKM akan menampilkan beragam produk Tanah Air dalam event tahunan ini.

Bazar Amal WIC jadi event menarik buat pencinta barang-barang unik, menggemaskan, dan otentik. Bazar tersebut akan menyajikan berbagai stall menarik mulai dari produk kriya, fesyen, perawatan tubuh, hingga makanan yang wajib untuk dijelajahi.

Berikut 4 alasan kenapa Anda harus datang ke Bazar Amal ke-54 WIC :

1. Dihadiri Ibu Negara Iriana Jokowi

Bazar Amal WIC sangat spesial karena akan diresmikan langsung oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dan Istri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Wury Estu Handayani.