Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Digelar Pekan Depan, Ini 6 Alasan Kenapa Harus Datang ke Bazar Amal WIC di Jakarta!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |17:00 WIB
Digelar Pekan Depan, Ini 6 Alasan Kenapa Harus Datang ke Bazar Amal WIC di Jakarta!
Women's International Club (Foto: MPI/Kiki Oktaliani)
A
A
A

BAZAR Amal Ke-54 Women's International Club (WIC) atau 54th Annual Charity Bazaar kembali digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada 8-9 November 2023. Sebanyak 250 UMKM akan menampilkan beragam produk Tanah Air dalam event tahunan ini.

Bazar Amal WIC jadi event menarik buat pencinta barang-barang unik, menggemaskan, dan otentik. Bazar tersebut akan menyajikan berbagai stall menarik mulai dari produk kriya, fesyen, perawatan tubuh, hingga makanan yang wajib untuk dijelajahi.

Berikut 4 alasan kenapa Anda harus datang ke Bazar Amal ke-54 WIC :

1. Dihadiri Ibu Negara Iriana Jokowi

Bazar Amal WIC sangat spesial karena akan diresmikan langsung oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dan Istri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Wury Estu Handayani.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement