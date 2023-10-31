Bazar Amal WIC Kembali Digelar di Jakarta, Dorong UMKM Lokal Next Level!

WOMEN'S International Club (WIC) Jakarta siap menggelar '54th Annual Charity Bazaar' di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Sebanyak 250 UMKM lokal akan berpartisipasi mempresentasikan produk anak bangsa dengan kualitas terbaik.

Produk UMKM lokal yang akan berpartisipasi di Bazar Amal WIC ke-54 pada 8 hingga 9 November 2023, mulai dari fashion, produk perawatan tubuh, hingga 'food and beverage'.

"Kami pastikan UMKM yang hadir di Bazaar WIC ini punya kualitas premium," kata Seksi Dana Usaha WIC Jakarta, Teresia Agustino saat ditemui MNC Portal di Tugu Kunstkring Paleis, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Teresia menjelaskan bahwa proses kurasi UMKM sudah berjalan sejak April 2023 dan masih berlangsung hingga sekarang. Ini dilakukan untuk memastikan UMKM yang tampil di bazaar benar-benar punya kualitas terbaik.