HOME WOMEN TRAVEL

Viral Warga Dagestan Serbu Bandara Sweeping Orang Israel yang Baru Mendarat, Teriak Sambil Dobrak Pintu!

Sri Latifah Nasution , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:00 WIB
Viral Warga Dagestan Serbu Bandara <i>Sweeping</i> Orang Israel yang Baru Mendarat, Teriak Sambil Dobrak Pintu!
Bandara Makhachkala Uytash (Foto: IG/@mazgio_87)
A
A
A

MASSA pro Palestina di Dagestan, Rusia menyerbu Bandara Makhachkala Uytash (MCX) ketika mengetahui pesawat milik Israel akan mendarat di sana pada Minggu, akhir pekan kemarin sekitar jam 19.00 waktu setempat.

Diketahui sebagian besar massa yang datang tersebut merupakan pria muslim Rusia. Mereka merangsek masuk ke bandara dan meneriakkan berbagai slogan anti-Yahudi. Banyak penumpang di bandara yang terpaksa bersembunyi karena takut diserang.

Mengutip The Guardian, beberapa hari lalu penduduk Dagestan juga sempat mengepung sebuah hotel untuk mencari tamu Yahudi yang kemungkinan menginap di sana mencari perlindungan.

Otoritas setempat mengatakan ada 20 orang yang terluka karena insiden tersebut, sementara dua orang dalam kondisi kritis. Karena kejadian itu, 60 orang akhirnya ditahan dan 150 penunjuk rasa telah teridentifikasi.

Warga Dagestan Serbu Bandara

(Foto: IG/@ummuasad)

Video serbuan penduduk Dagestan ke bandara yang telah beredar di media sosial memperlihatkan ratusan pemuda yang telah menunggu di bandara Makhachkala Uytash.

Beberapa pemuda juga membawa bendera Palestina dan plakat yang berisi kecaman terhadap Israel. Teriakan takbir juga beberapa kali terdengar dalam video.

Massa memaksa masuk dan mencoba naik ke pesawat Red Wings yang diyakini terbang dari Tel Aviv. Mereka juga bertanya apakah penumpang dalam pesawat tersebut warga negara Rusia atau Yahudi.

