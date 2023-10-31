Salat Gaib Doakan Para Syuhada di Bumi Para Nabi, Sandiaga: Indonesia Berdiri untuk Palestina!

SERANGAN membabibuta pasukan Israel ke Gaza, Palestina telah menewaskan lebih 8.000 orang, termasuk wanita, lansia dan anak kecil. Tragedi kemanusiaan oleh negeri zionist yang kebal hukum ini menyita dunia tak terkecuali di Indonesia.

Berbagai aksi demonstrasi kaum muslimin mengecam kebiadaban Israel terjadi di berbagai negara dunia, baik Asia, Eropa hingga Rusia.

Salat gaib juga dilaksanakan demi mendoakan arwah para syuhada yang wafat mempertahankan kedaulatan negaranya.

Empati terhadap warga Palestina yang tiada henti dibombardir Israel terus mengalir, tak terkecuali Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno.

(Foto: IG/@sandiuno)

Ia menyempatkan diri berbuka puasa bersama sekaligus mengikuti Salat Gaib yang diperuntukkan bagi para warga Palestina yang mati syahid.

"Kemarin, setelah berbuka puasa, di Masjid Rihlatul Jannah, Kemenparekraf, saya melaksanakan Sholat Maghrib berjamaah dan dilanjut Sholat Ghaib untuk saudara muslim di Palestina," kata Sandiaga dikutip dari akun Instagram-nya, @sandiuno, Selasa (31/10/2023).

Sandi mengaku sangat prihatin atas apa yang sedang terjadi di Bumi Para Nabi, tempat Masjid Al-Aqsha, kiblat pertama umat Islam berdiri.