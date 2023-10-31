Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Traveler Harus Tahu, Ternyata Ini Alasan Kenapa Kabin Pesawat Selalu Dingin

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |10:00 WIB
Traveler Harus Tahu, Ternyata Ini Alasan Kenapa Kabin Pesawat Selalu Dingin
Kabin pesawat (Foto: Pexels)
A
A
A

SAAT berada di pesawat, penumpang terkadang merasa kurang nyaman karena kedinginan. Hal ini bukan tanpa sebab karena suhu di dalam kabin pesawat memang sengaja dibuat lebih dingin. Mengapa demikian?

Melansir Insider, alasan kenapa kabin pesawat sangat dingin ialah untuk mencegah penumpang pingsan dalam perjalanan.

ASTM International, sebuah organisasi global yang mengembangkan sebuah standarisasi teknik untuk produk, material, sistem, dan jasa melakukan penelitian terkait korelasi antara orang yang pingsan dalam penerbangan dan tekanan serta suhu kabin.

Infografis Jendela Pesawat

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa orang lebih rentan pingsan di pesawat daripada di darat, dikarenakan kondisi medis yang disebut hipoksia.

Hipoksia terjadi saat jaringan tubuh tidak menerima oksigen yang cukup. Kondisi ini juga dipengaruhi tekanan kabin yang tinggi.

Oleh karena itu, maskapai penerbangan sengaja membuat suhu kabin dingin untuk mengurangi jumlah penumpang yang pingsan karena hipoksia.

Melansir dari Aviationfile, alasan lain mengapa kabin pesawat tetap dingin adalah untuk mengurangi risiko kelelahan dan dehidrasi penumpang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement