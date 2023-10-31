Traveler Harus Tahu, Ternyata Ini Alasan Kenapa Kabin Pesawat Selalu Dingin

SAAT berada di pesawat, penumpang terkadang merasa kurang nyaman karena kedinginan. Hal ini bukan tanpa sebab karena suhu di dalam kabin pesawat memang sengaja dibuat lebih dingin. Mengapa demikian?

Melansir Insider, alasan kenapa kabin pesawat sangat dingin ialah untuk mencegah penumpang pingsan dalam perjalanan.

ASTM International, sebuah organisasi global yang mengembangkan sebuah standarisasi teknik untuk produk, material, sistem, dan jasa melakukan penelitian terkait korelasi antara orang yang pingsan dalam penerbangan dan tekanan serta suhu kabin.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa orang lebih rentan pingsan di pesawat daripada di darat, dikarenakan kondisi medis yang disebut hipoksia.

Hipoksia terjadi saat jaringan tubuh tidak menerima oksigen yang cukup. Kondisi ini juga dipengaruhi tekanan kabin yang tinggi.

Oleh karena itu, maskapai penerbangan sengaja membuat suhu kabin dingin untuk mengurangi jumlah penumpang yang pingsan karena hipoksia.

Melansir dari Aviationfile, alasan lain mengapa kabin pesawat tetap dingin adalah untuk mengurangi risiko kelelahan dan dehidrasi penumpang.