6 Fakta Entelodon, Mamalia Purba Paling Mengerikan Berjuluk Babi Neraka

ENTELODON atau dijuluki 'babi neraka' ialah salah satu spesies hewan prasejarah yang pernah hidup puluhan juta tahun silam, dan dikenal sebagai predator ganas di zamannya.

Spesies ini juga termasuk dalam keluarga Entelodontidae, dan tergolong dalam ordo Artiodactyla, yaitu sekelompok mamalia berkuku genap.

Namun, meskipun memiliki kekuatan dan fisik yang luar biasa, entelodon memiliki otak yang kecil dan sulit beradaptasi yang mengakibatkan kepunahan mereka di zaman itu.

Berikut 6 fakta Entelodon, mamalia purba zaman prasejarah paling mengerikan berjuluk 'babi neraka', sebagimana Okezone kutip dari laman Livescience dan channel YouTube Dunia Alam.

Entelodon adalah nama yang diberikan kepada setiap anggota keluarga ilmiah Entelodontidae yang telah punah.

Hewan besar dan primitif ini juga dikenal sebagai babi neraka. Namun, mereka tidak berkerabat dengan babi modern; sebaliknya, mereka dalam pohon evolusi lebih dekat dengan kuda nil dan paus.

1. Dijuluki hell pig (babi neraka)

Entelodon ialah nama yang diberikan kepada setiap anggota keluarga ilmiah Entelodontidae yang telah punah.

Hewan besar dan primitif ini juga dikenal sebagai 'babi neraka.' Namun, mereka tidak berkerabat dengan babi modern; sebaliknya, mereka dalam pohon evolusi lebih dekat dengan kuda nil dan paus.

(Foto: IG/@charlottejhh)

Bahkan babi neraka kecil pun cukup besar. Babi neraka terkecil tumbuh hingga berat sekitar 330 pon (50 kg), sedangkan babi terbesar tumbuh hingga sekitar 2.000 pon (900 kg).

Salah satu entelodon yang paling terkenal adalah Archaeotherium, yang umum ditemukan di Amerika Utara bagian barat. Ini adalah hewan besar, beberapa kali ukuran babi modern, dengan panjang tengkorak hampir lebih dari 3 kaki (1 meter).

"Giginya menunjukkan bahwa mereka adalah penghancur tulang yang efektif. Hewan ini pastilah hewan yang ganas dan mengesankan. Oleh karena itu, dinamakan 'babi neraka'," ujar Pakar Sains Universitas Baylor, Waco, Texas, Kenneth T. Wilkins, melansir Livescience.

Entelodon adalah mamalia berukuran besar yang berasal dari Eurasia, yang memiliki tinggi bahu berkisar 1,3 hingga 2,1 meter dan bobot tubuh mencapai 500-600 kg, dan menjadikannya sebagai salah satu hewan prasejarah yang paling besar di zamannya.

Spesies ini memiliki fisik yang kuat dengan otot-otot yang tebal, tengkorak yang kokoh, serta moncong kecil dan panjang. Selain itu, mereka dilengkapi dengan rahang dan gigi yang besar dan tajam yang berguna untuk kegiatan berburu.

(Foto: IG/@macenaturalhistory)

Karena memiliki penampilan yang menyeramkan, Entelodon sering kali dijuluki sebagai 'babi neraka' atau 'hell pig'. Serta, mereka memiliki tulang-tulang otot yang mendukung kepala mereka yang mempunyai ukuran sekitar 35-45 persen dari panjang tubuh mereka.

2. Spesies omnivora

Gigi Entelodon yang tajam dirancang untuk merobek dan memotong daging, bahkan mampu menghancurkan tulang dan benda keras seperti yang dilakukan oleh spesies Hyena.

Selain itu, gigi mereka memiliki bentuk yang menyerupai babi, termasuk 3 pasang gigi seri kokoh, sepasang taring besar, 4 pasang gigi premolar, dan 3 pasang gigi geraham.

Karena itu, Entelodon adalah hewan omnivora yang mampu mengambil makanan seperti bangkai, buah, kacang, dan tumbuhan lainnya, sehingga mereka memiliki pola makan yang bervariasi.