HOME WOMEN FOOD

Disebut Sebagai Raja Buah, Ini Manfaat Buat Durian yang Harus Kamu Ketahui

Wilda Fajriah , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:26 WIB
Manfaat Buah Durian, (Foto: Dok)
Buah durian kerap disebut sebagai raja buah. Hal ini dikarenakan durian dikenal dengan aromanya yang menyengat. Rasanya yang manis juga membuat buah ini sering disebut sebagai raja buah atau king of fruits.

Di dalam buah durian, terkandung serat, vitamin C, kalori, protein, thiamin, dan mangan. Beberapa manfaat durian mulai dari mencegah pertumbuhan sel kanker hingga meningkatkan kesehatan kulit.

Dengan kandungan mineral dan vitamin yang sangat beragam, tentunya hal ini dapat mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, berikut ini manfaat durian yang perlu Anda ketahui.

5 Manfaat Buah Durian

1. Cegah Depresi

Kandungan asam amino esensial triptofan di dalam durian bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin. Manfaatnya tak hanya meningkatkan kualitas tidur saja, tapi juga sebagai penstabil suasana hati. Hal ini berdampak pada penurunan kadar depresi dan kecemasan dalam tubuh.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
