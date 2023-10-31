Manfaat Sayur untuk Kesehatan dan Kecantikan, Apa Saja?

Manfaat Sayur untuk Kesehatan dan Kecantikan, Apa Saja? (Foto: Dok)

Salah satu manfaat sayur untuk kesehatan adalah mencegah resiko kanker. Sementara di bidang kecantikan, sayuran hijau diklaim membuat rambut indah berkilau.

Sayur merupakan makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, nutrisi, serat, potassium dan asam folat. Sayur juga mengandung antioksidan yang menguatkan imun tubuh. Kandungan itulah yang dapat membantu Anda menjaga kesehatan tubuh dan terhindar dari berbagai risiko penyakit.

Berikut manfaat sayur untuk kesehatan yang perlu Anda ketahui:

Manfaat Sayur untuk Kesehatan

Menurunkan Risiko Kanker

Sayuran seperti kol, kembang kol, dan brokoli mengandung indoles dan isothiocyanates. Keduanya merupakan komponen yang diyakini dapat melindungi tubuh dari kanker usus besar, kanker payudara, kanker kulit dan beberapa jenis kanker lainnya.