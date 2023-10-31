Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Manfaat Sayur untuk Kesehatan dan Kecantikan, Apa Saja?

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:20 WIB
Manfaat Sayur untuk Kesehatan dan Kecantikan, Apa Saja?
Manfaat Sayur untuk Kesehatan dan Kecantikan, Apa Saja? (Foto: Dok)
A
A
A

Salah satu manfaat sayur untuk kesehatan adalah mencegah resiko kanker. Sementara di bidang kecantikan, sayuran hijau diklaim membuat rambut indah berkilau.

Sayur merupakan makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, nutrisi, serat, potassium dan asam folat. Sayur juga mengandung antioksidan yang menguatkan imun tubuh. Kandungan itulah yang dapat membantu Anda menjaga kesehatan tubuh dan terhindar dari berbagai risiko penyakit.

Berikut manfaat sayur untuk kesehatan yang perlu Anda ketahui:

Manfaat Sayur untuk Kesehatan

Menurunkan Risiko Kanker

Sayuran seperti kol, kembang kol, dan brokoli mengandung indoles dan isothiocyanates. Keduanya merupakan komponen yang diyakini dapat melindungi tubuh dari kanker usus besar, kanker payudara, kanker kulit dan beberapa jenis kanker lainnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement