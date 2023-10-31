4 Jenis Perhiasan yang Cocok Dipakai Pria dan Wanita, Ikonik Banget

Jenis perhiasan yang cocok untuk pria dan wanita. (Foto: Istimewa)

PERHIASAN atau aksesoris punya daya tarik tersendiri dalam dunia fashion. Kehadirannya pun bisa menjadi pelengkap penampilan, khususnya para wanita.

Bukan hanya dipakai dalam acara formal. Ketika liburan pun kamu bisa padu padakan perhiasan dengan outfit yang tepat, sehingga penampilan kamu menjadi lebih all out.

Berikut empat jenis perhiasan atau aksesoris yang bisa jadi referensi kamu.

1. Surf: gelombang baru untuk pengekspresian diri





Bagi kamu yang aktif berkegiatan, rasanya tak salah memilih tampil dengan surf. Bukan hanya lebih kece, tapi surf disinyalir memiliki keberanian dan seksual, serta membangkitkan kekuatan gelombang laut.

"Koleksi Surf ini terinspirasi dari elemen rantai anyamannya yang begitu khas," kata John Hardy saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selain itu, surf juga menerapkan gaya pahatan yang khas. Mulai dari kalung dengan liontin, collar choker yang berani, dan gelang berengsel tertutup dengan gesper yang dirancang dengan cermat, hingga cincin pahatan dan anting-anting.

"Dibuat dari 100 persen perak reklamasi, emas 14K reklamasi, dan berlian pavé yang berkilau seperti percikan laut," katanya lagi.

2. Spear: evolusi dari sebuah ikon





Spear hadir dengan menggabungkan teknik warisan dengan kesan mewah dan bernilai tinggi. Pembuatannya pun terinspirasi oleh anyaman tradisional Bali.

"Koleksi Spear menampilkan logam mulia yang telah dililitkan dengan cermat pada inti titanium fleksibel untuk menciptakan rantai bertekstur penuh hiasan yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk melingkari pergelangan tangan atau leher," katanya.