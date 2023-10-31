Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tren Fashion Cherry Red, Warna yang Populer di Musim Gugur 2023

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:04 WIB
Tren Fashion Cherry Red, Warna yang Populer di Musim Gugur 2023
Tren Fashion Cherry Red. (Foto: Highend)
SEIRING dengan berakhirnya musim panas, beberapa belahan dunia pun sudah masuk ke musim gugur. Musim gugur berarti tampilan baru, musim gugur kali ini pun warna merah cherry merajai dunia fashion.

Jika pada musim panas estetika berpakaian adalah Barbiecore dan Tomato Girl, namun kini suhu perlahan mulai turun. Satu hal yang pasti adalah saatnya menyambut musim gugur dengan semangat baru, dan musim gugur tahun ini meletakkan dasar bagi warna merah yang indah.

Cherry Red

Warna merah mendominasi catwalk koleksi musim gugur-musim dingin tahun ini, jadi tidak ada keraguan bahwa warna merah akan mendominasi musim gugur ini. Tren ini dicontohkan oleh desainer ternama seperti Prabal Gurung, Tory Burch dan Ferragamo.

Tanda-tanda berbeda ini menunjukkan bahwa warna merah cocok dengan semua aksen warna ekspresif yang terlihat seperti hitam dan putih. Pertanyaannya, bagaimana cara memadukan warna merah agar terlihat modis?

Cherry Red

Merah tidak diragukan lagi merupakan warna yang menarik perhatian - melambangkan kekuatan, keberanian, dan daya tarik - dan oleh karena itu sering kali menjadi pusat perhatian. Anda dapat menggunakannya untuk menghidupkan lemari pakaian sederhana Anda.

Tren merah ini sempurna untuk menambahkan aksen pada tampilan sederhana. Dengan tas atau sepatu merah, Anda dapat menciptakan tampilan yang benar-benar berbeda hanya dalam beberapa langkah sederhana.

