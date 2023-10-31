Fakta Menarik Celana Denim, Outfit Pilihan Sejuta Umat

Celana denim merupakan salah satu outfit yang banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Ternyata, outfit pilihan sejuta umat ini pun punya sederet fakta menarik.

Sebagai produk budaya yang sudah berusia sekitar tiga ratus tahun, celana jeans telah mengalami evolusi dalam mengikuti perubahan mode dari masa ke masa, hingga menjadi seperti celana seperti yang kita kenal seperti sekarang ini.

Penasaran bagaimana sejarah celana jeans dan sederet fakta menarik lainnya? Simak ulasannya berikut ini!

Fakta Menarik Celana Denim

1. Ditemukan di Genoa Italia