Brand naPocut Hadirkan Koleksi Spesial di JFW 2024, Terinspirasi Filosofi Ayam

BANYAK hal menarik yang dihadirkan di panggung Jakarta Fashion Week (JFW) 2024. Salah satunya adalah naPocut yang ikut meramaikan panggung JFW.

CEO naPocut Zada Amanda mengatakan tampil di JFW tahun ini pihaknya mengusung tema self relevation atau pengungkapan diri. Tema tersebut bercerita tentang refleksi perjalanan yang mengalami pasang surut selama 18 tahun terjun di dunia modest fashion.

Untuk koleksinya, dia terinspirasi dari filosofi seekor anak ayam. Bagaimana kehidupannya baru dimulai ketika dia menetas dari dalam cangkang telur. Seperti itulah brad tersebut berani mengungkapkan diri, layaknya anak ayam yang berani mengetuk cangkang telur agar bisa menuju fase kehidupan yang baru.

“Fase itu yang membuat kita akhirnya bisa berkembang dalam dunia modest fashion. Pertumbuhan ini juga tidak lepas dari keberanian, konsistensi dan eksplorasi yang terus dilakukan,” ujar Zada saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).