Rayakan World Diabetes Day dengan Cek Kesehatan Bersama Prodia

JAKARTA,Okezone- Diabetes tentunya sudah tidak asing lagi terdengar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pasalnya, risiko penyakit ini dapat secara diam-diam tidak terdeteksi gejalanya berkembang dalam waktu yang lama. Terlebih, diabetes merupakan kondisi kronis seumur hidup yang memiliki konsekuensi serius. Namun, Diabetes dapat dikelola dengan perawatan melalui kontrol gula darah, pola hidup sehat, dengan bantuan dari pengobatan yang tepat.

Pada dasarnya, sebagian besar makanan akan dipecah menjadi gula atau glukosa yang kemudian dilepaskan ke aliran darah. Ketika gula darah naik, tandanya pankreas melepaskan insulin yang menjadi kunci untuk melepaskan gula darah untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh yang digunakan sebagai energi.

Diabetes terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tidak dapat menyerap insulin yang telah dihasilkan. Ketika sel berhenti merespon insulin, maka terlalu banyak gula darah yang terdapat dalam aliran darah. Diabetes tidak dapat disepelekan, jika dibiarkan dalam waktu lama dapat berisiko menyebabkan masalah kesehatan serius seperti penyakit jantung, gangguan penglihatan, dan penyakit ginjal.

Oleh karenanya, penting bagi pengidap diabetes untuk mengontrol kadar gula harian melalui perbaikan gaya hidup. Perubahan yang dapat dilakukan dalam memperbaiki pola makan dan asupan gizi.

Disarankan untuk menghindari jenis makanan yang mengandung terlalu banyak gula tambahan dan meningkatkan asupan makanan rendah lemak serta rendah kalori. Pengidap diabetes juga harus menjaga berat badan melalui olahraga rutin untuk menghindari obesitas yang dapat memperparah risiko komplikasi.