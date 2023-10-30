Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Transformasi Enzy Storia, Presenter Cantik yang Diboyong Suami Pindah ke New York

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |10:05 WIB
Transformasi Enzy Storia, Presenter Cantik yang Diboyong Suami Pindah ke New York
Transformasi Enzy Storia (Foto: Instagram/@enzystoria)
A
A
A

TRANSFORMASI Enzy Storia menarik perhatian publik. Apalagi dia merupakan salah satu artis Indonesia yang memiliki segudang talenta.

Sosok Enzy mulai dikenal khalayak publik sejek bermain di Ganteng Ganteng Srigala. Seiring berjalannya waktu, dia pun memutuskan untuk menikah degan Molen Kasetran.

Keputusannya itu sempat membuat publik heboh, tapi Enzy santai menjalaninya. Tak hanya sampai di situ, Enzy kembali membuat para fans merasa kehilangan karena memutuskan ikut bersama sang suami ke Amerika Serikat.

Berikut adalah Transformasi Enzy Storia sebelum pindah ke Amerika Serikat hingga sekarang menjalani kehidupan di New York yang dilansir dari Instagram miliknya @enzystoria, Selasa (31/10/2023).

1. Masa Kecil

Enzy Storia

Pemiliki nama nama asli Enzy Storia Leovarisa, merupakan aktris, presenter, penyanyi, dan model Indonesia keturunan Aceh dan Polandia. Enzy memang memiliki wajah blasteran sebab sang ayah memang merupakan berkewarganegaraan Polandia.

2. Masa Remaja

Enzy Storia

Enzy menempuh pendidikan di SMA Negeri 34 Jakarta. Semasa SMA, Enzy Storia sudah memperlihatkan sisi ceria. Keceriaannya ini menjadi cikal bakal istri Molen Kasetra untuk tembus dunia entertainment sebagai host lucu bersama Desta, Vincent dan Hesti.

Halaman:
1 2
      
