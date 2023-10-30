Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Mengembangkan Diri Sambil Berekspresi dari Pekerja Kreatif

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:46 WIB
Tips Mengembangkan Diri Sambil Berekspresi dari Pekerja Kreatif
Lidia Pratiwi, (Foto: Youtube Partai Perindo)
A
A
A

IDEALNYA setiap orang memang jangan cepat berpuas diri, akan pencapaian atau ilmu yang sudah dimiliki. Sebaiknya terus belajar hal-hal baru untuk mengembangkan diri lagi, menjadi versi yang terus lebih baik.

Namun bagi sebagian orang, kemauan mengembangkan diri ini tak dibarengi dengan informasi bagaimana mengembangkan diri sambil tetap bisa berekspresi agar tidak stres dibuatnya.

Dalam siaran Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Lidia Pratiwi, pekerja kreatif mengatakan, menggeluti berbagai bidang serta profesi, mulai dari podcaster, mc, penulis hingga pembaca tarot menyebutkan, langkah awalnya adalah jangan pernah takut untuk memulai dan menghadapi sesuatu, serta fokus menjadi diri sendiri.

"Pelajaran pertama jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri," kata Lidia, dalam Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, bertemakan Dari Book Writer, Podcaster & MC, Ini Dia Tips Mengembangkan Diri Sambil Berekspresi, Senin (30/10/2023)

 BACA JUGA:

Tips selanjutnya adalah ada kemauan untuk selalu belajar hal-hal baru. Lidia bilang, awalnya dia bekerja di sebuah perusahaan. Hingga akhirnya pada titik dapat menguasai berbagai bidang, khususnya di dunia kreatif.

Halaman:
1 2
      
