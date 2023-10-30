Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata: Kisah Inspiratif Pekerja Kreatif, dari MC hingga Penulis

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:33 WIB
Podcast Aksi Nyata: Kisah Inspiratif Pekerja Kreatif, dari MC hingga Penulis
Kisah inspiratif pekerja kreatif, (Foto: Youtube Partai Perindo)
BERUSAHA untuk tampil menjadi diri sendiri memang selalu ada saja rintangannya, terlebih lagi mendengar komentar orang lain yang belum tentu paham akan keadaan kita.

Namun inilah yang coba dilawan oleh Lidia Pratiwi, seorang pekerja kreatif hingga akhirnya dapat memegang banyak bidang. Dalam siaran Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, bertemakan Dari Book Writer, Podcaster & MC, Ini Dia Tips Mengembangkan Diri Sambil Berekspresi, Senin (30/10/2023), Lidia membagikan pengalaman inspiratifnya.

Lidia mengatakan, bahwa dirinya adalah tipikal orang yang mau mencoba segala hal. Sehingga membuat dirinya seperti sekarang ini, mulai dari MC, penulis, dan juga podcaster.

 BACA JUGA:

"Aku orangnya selalu meng-iyakan. Suka mencoba," katanya.

Tak hanya itu saja, Lidia juga memiliki keahlian untuk membaca zodiak, shio hingga kartu tarot. Meski mulanya ia menuai pro dan kontra, namun siapa sangka ternyata keahliannya tersebut membawanya ke jendela karir lebih luas lagi.

