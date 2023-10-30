Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Perempuan Cantik Afganistan yang Menginspirasi Banyak Orang, Siapa yang Kamu Kenal?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |07:06 WIB
5 Perempuan Cantik Afganistan yang Menginspirasi Banyak Orang, Siapa yang Kamu Kenal?
Perempuan Tercantik Afganistan. (Foto: Wonderlist)
A
A
A

AFGHANISTAN merupakan negara yang kaya akan budaya dan sejarah. Masyarakat Afganistan bangga dengan warisan leluhur mereka, dan hal ini tercermin pada wanita-wanita cantik mereka.

Para perempuan Afghanistan dikenal karena kecantikan, keanggunan, dan kekuatan mereka. Mereka pun memiliki paras cantik, dengan kemauan kuat, dan kebanggan tersendiri. Tidak heran jika mereka menjadi panutan bagi banyak perempuan di dunia.

Nah, berikut 10 wanita Afghanistan paling cantik terpopuler mulai dari aktris, model, penyanyi dan olahragawan. Para wanita ini tidak hanya memukau, namun mereka juga membuat perbedaan di komunitas mereka. Berikut daftarnya seperti dilansir dari Wonderlist.

5. Warina Husain

Perempuan Afghanistan

Lahir pada tanggal 23 Februari 1996 di Kabul, Afghanistan, Warina Hussain adalah salah satu wanita Afghanistan tercantik. Dia adalah seorang aktris yang bekerja di film Bollywood. Dia terkenal karena Dabangg 3, 99 Songs dan The Incomplete Man.

4. Soosan Firooz

Perempuan Afghanistan

Soosan Firooz adalah seorang aktris dan rapper. Dia digambarkan sebagai rapper wanita pertama di Afghanistan. Dia adalah sosok yang kontroversial, menantang norma-norma sosial dan peran tradisional perempuan Afghanistan.

Soosan telah memiliki karir yang sangat sukses sebagai seorang rapper. Dia telah menghiasi sampul banyak majalah, termasuk Vogue, Harper's Bazaar, dan Elle. Soosan adalah wanita cantik dengan penampilan non-pribumi. Dia juga sangat membumi dan rendah hati.

