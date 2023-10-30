5 Susu Formula Termahal di Dunia, Harganya Bisa Sampai Rp1,8 Juta

SUSU formula merupakan kebutuhan bayi yang paling sering dibeli selain popok. Hal ini dikarenakan susu merupakan kebutuhan utama bayi, apalagi jika dia tidak mendapatkan ASI ekslusif dari sang Ibu.

Tapi, memilih susu formula memang harus selektif lantaran bisa saja bayi kita alergi dengan susu tersebut. Jadi tidak heran jika beberapa Brand menciptakan susu dengan kandungan terbaik dan dibanderol harga yang fantastis. Berikut ini detail harga dan kandungan susu formula terbaik di dunia

Similac Advance Ready to Feed Formula (Rp600-Rp900 ribu)

Kelebihan susu ini adalah Ready to Feed, yakni susu dapat dibuat dengan mudah sehingga memudahkan para ibu untuk menyiapkan susu untuk sang buah hati. Dengan kandungan zat besi dengan nutrisi lengkap untuk tahun pertama bayi. Similac Advance Ready to Feed Formula tidak untuk bayi atau anak-anak dengan galaktosemia.

Similac Pro Advance (Rp350 ribu-Rp1,3 juta)

Similac Pro-Advance dibuat dengan oligosakarida susu manusia 2′-FL yang memberikan dukungan kekebalan dengan mendorong sel-sel kekebalan untuk melepaskan protein pelindung dalam jumlah yang lebih banyak seperti bayi yang disusui. Perpaduan eksklusif DHA, Lutein, dan Vitamin E penting untuk membantu mendukung perkembangan otak dan mata bayi.

Similac Neosure Powdered Milk (Rp450 ribu-Rp1,42 juta)

Similac Neosure Powere Milk diklaim memiliki kandungan yang sangat baik untuk bayi prematur dan bisa membantu meningkatkan berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala.

Susu ini mengandung DHA dan ARA yang merupakan nutrisi khusus yang ditemukan dalam ASI. Kedua kandungan ini penting untuk membantu mendukung perkembangan otak dan mata serta kalsium dan fosfor untuk pertumbuhan tulang bayi.