HOME WOMEN LIFE

Intip Makna Batik Ketiga Bacapres RI saat Santap Siang Bareng Jokowi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |19:33 WIB
Intip Makna Batik Ketiga Bacapres RI saat Santap Siang Bareng Jokowi
Potret Presiden Jokowi Makan dengan Bacapres. (Foto: Setkab)
A
A
A

BAKAL Calon Presiden RI, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menghadiri jamuan makan siang bersama Presiden RI, Joko Widodo. Santap siang itu dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta.

Ketiga Capres RI bersama Presiden Jokowi duduk bersama dalam satu meja. Ganjar, Anies dan Prabowo mengenakan outfit kemeja batik yang membuat mereka terlihat semakin gagah dan berwibawa. Tentu ini menjadi daya tarik mengenai makna di balik busana mereka di jamuan makan siang ini.

Dalam jamuan ini, Jokowi memakai batik dengan latar putih atau juga biasa disebut bledak dengan motif Lokcan yang berwarna biru. Menurut Pengamat dan Penggiat Batik Alami, Agnes Dwina Herdiasti, simbol batik Lokcan yang identik dengan burung phoenix ini memiliki makna kemakmuran dan keberhasilan.

“Kita ingat bahwa burung phoenix di dalam mitologi adalah burung yang berhasil bangkit lagi dari tengah-tengah api yang membakarnya. Jadi motif Lokcan ini bisa berarti terlahir kembali secara spiritual atau semangat,” ungkap Agnes saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Bila dibedah, baik Ganjar, Anies dan Prabowo mengenakan motif parang dengan sentuhan yang berbeda. Ganjar cenderung mengenakan motif parang yang lebih kecil dan campuran atau disebut dengan Parang Seling.

Sementara Prabowo mengenakan motif Parang murni tanpa diselingi motif lain. Motif Parang ini pun lebih besar dibandingkan Parang yang dikenakan Ganjar. 

Sementara itu, Anies pun mengenakan motif Parang berukuran besar yang juga disebut dengan Parang Barong seling.

Agnes mengatakan motif Parang memiliki makna kepemimpinan. Motif parang juga identik dengan raja-raja atau motifnya kamu bangsawan.“Motif parang merupakan motifnya para pemimpin, besar kecilnya motif Parang ini memiliki peranan yang penting,” kata Agnes.

Halaman:
1 2
      
