Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

9 Cara Menghilangkan Bau di Rumah, Layak Dicoba!

Andre Purwanto , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |19:07 WIB
9 Cara Menghilangkan Bau di Rumah, Layak Dicoba!
Promo AladinMall.
A
A
A

Cara menghilangkan bau di rumah ini layak Anda coba. Tentunya, agar keluarga aman dari jamur dan bakteri yang membahayakan kesehatan.

Pastikan sirkulasi udara rumah aman bersih dan tidak tersumbat. Jangan lupa untuk membersihkan tempat-tempat lembap di dalam rumah.

Secara berkala, lakukan penyemprotan desinfektan agar tidak ada virus yang dapat menjangkiti penghuni rumah. Bersihkan pula kamar mandi seminggu sekali.

Selengkapnya, berikut ini ala, bahan-bahan dan cara menghilangkan bau tidak sedap di dalam rumah.

Cara Menghilangkan Bau di Rumah

1. Cari Sumber Bau

Cari area lembap seperti kamar mandi dan periksa pertumbuhan jamur di tirai kamar mandi, kebocoran sekitar wastafel, bak mandi dan toilet yang dapat menimbulkan bau tak sedap.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement