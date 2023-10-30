9 Cara Menghilangkan Bau di Rumah, Layak Dicoba!

Cara menghilangkan bau di rumah ini layak Anda coba. Tentunya, agar keluarga aman dari jamur dan bakteri yang membahayakan kesehatan.

Pastikan sirkulasi udara rumah aman bersih dan tidak tersumbat. Jangan lupa untuk membersihkan tempat-tempat lembap di dalam rumah.

Secara berkala, lakukan penyemprotan desinfektan agar tidak ada virus yang dapat menjangkiti penghuni rumah. Bersihkan pula kamar mandi seminggu sekali.

Selengkapnya, berikut ini ala, bahan-bahan dan cara menghilangkan bau tidak sedap di dalam rumah.

Cara Menghilangkan Bau di Rumah

1. Cari Sumber Bau

Cari area lembap seperti kamar mandi dan periksa pertumbuhan jamur di tirai kamar mandi, kebocoran sekitar wastafel, bak mandi dan toilet yang dapat menimbulkan bau tak sedap.