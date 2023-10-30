Arti Kata PNP dalam Bahasa Gaul, Ternyata Ada Dua Versi

ARTI kata PNP dalam bahasa gaul menarik untuk diulas. Seiring dengan kecepatan informasi di era digital dan internet, semakin cepat juga berkembangnya istilah-istilah gaul baru yang digunakan oleh netizen di media sosial (medsos), sehingga kita pun tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan bahasa gaul ini.

Mungkin kalian tidak asing dengan istilah PNP, di mana kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di medsos, khususnya TikTok, Facebook atau forum jual beli. Biasanya, kata PNP ini digunakan untuk menjelaskan mengenai produk tertentu, tapi ternyata ada arti lain dari PNP yang muncul di TikTok ini.

Lalu, apa sebenarnya arti kata PNP dalam bahasa gaul? Mari simak penjelasan arti kata PNP dalam bahasa gaul, yang diambil dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023).

PNP adalah singkatan dari istilah bahasa Inggris plug and play, memiliki arti tinggal pasang. Biasanya, PNP ini digunakan untuk menjelaskan produk tertentu yang dijual, di mana ada produk yang harus dirangkai terlebih dulu baru bisa digunakan, ada juga produk yang tinggal dipasang saja dan langsung bisa digunakan.

Kata PNP ini biasanya digunakan di forum jual beli di medsos atau e-commerce untuk produk elektronik. PNP menunjukkan bahwa barang yang dijual ini praktis, sehingga pembeli tidak perlu repot lagi memasangnya.