HOME WOMEN LIFE

Sumber Kekayaan Frederic Arnault yang Digosipkan Pacaran dengan Lisa Blackpink

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |19:01 WIB
Sumber Kekayaan Frederic Arnault yang Digosipkan Pacaran dengan Lisa Blackpink
Frederic Arnault dan Lisa Blackpink. (Foto: Kbizoom)
A
A
A

SIAPAKAH Frederic Arnault, orang yang digosipkan pacaran dengan Lisa Blackpink pada pertengahan tahun ini. Walaupun kabar ini telah dibantah oleh kedua belah pihak, namun netizen masih yakin bahwa mereka benar-benar berkencan.

Setelah kabar kencan ini netizen mulai menyoroti latar belakang pacar Lisa Blackpink ini yang dikenal dari keluarga konglomerat. Lantas darimana saja sumber kekayaan Frederic Arnault? Berikut seperti dilansir dari beberapa sumber.

Lisa dan Frederic

Frederic merupakan CEO dari Luxury brand Jam tangan Tag Heuer. Sebelum mengelola perusahaannya sendiri, Frederic seorang pelajar yang ceras, tidak heran jika dia mampu berbicara dalam empat bahasa: Prancis, Inggris, Italia, dan Jerman.

Sikap mandiri yang dimiliki Fredric terlihat saat ia masih seorang pelajar. Ia belajar Matematika Terapan dan Ilmu Komputer di École Polytechnique dari 2014 sampai 2018. Setelah lulus dia menjalankan perusahaan rintisan pembayaran seluler bersama temannya.

Lalu menjual perusahaan tersebut kepada perusahaan investasi Prancis BNP setelah 18 bulan dan fokus bekerja di Tag Heuer. Bahkan, Fredric juga menjadi satu-satunya anak laki-laki dalam keluarganya yang berdinas di militer Prancis, meskipun Prancis tidak memiliki program militer yang wajib.

Halaman:
1 2
      
