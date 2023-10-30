5 Rekomendasi Tempat Hangout di Gunawarman Jakarta Selatan, Berasa ada di Eropa hingga Jepang

TEMPAT hangout di Jakarta, khususnya kawasan selatan ada begitu banyak. Salah satunya di daearh Gunawarman.

Di sana, kamu bisa menemukan tempat makan atau restoran bernuansa luar ala Eropa atau Asia Timur khususnya negara Jepang. Dari segi bangunan yang dibuat semirip mungkin dengan luar negeri, serta menu makanannya pun ala-ala luar negeri.

Banyak di daerah Jakarta Selatan, khususnya di daerah Gunawarman menghadirkan beberapa restoran ala ala luar negeri, dimulai dari restoran Jepang, Thailand, bahkan sampai Italia.

Tentu restoran ini cocok sekali untuk kamu yang mau makan cantik bersama teman atau pasangan. Bisa juga bersama keluarga untuk mengahabiskan liburan akhir pekan dengan makan di restoran daerah ini. Kira-kira ada apa saja?

Berikut inilah lima rekomendasi restoran daerah Gunawarman, yang dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023).

1. GreyHound Cafe





Buat kamu yang senang dengan makanan khas Thailand, bisa banget mampir ke GreyHound Café.

GreyHound Café memiliki cabang di daerah Menteng dan Summarecon Bekasi. Namun, di kawasan Darmawangsa juga ada live music setiap malam minggu dan hari Jumat. Jadi kamu bisa makan sambil menikmati lagu. Bagi kamu yang mau dinner atau lunch disini, bisa banget karena dari segi suasananya pun mendukung sekali.

2. Sushi Toku Gunawarman





(Foto: Instagram @sushitoku.jakarta)

Ke kawasan Darmawangsa tak lengkap jika kamu tidak mampir ke restoran Jepang dengan suasana mirip negeri Sakura.

Menu di sini lengkap sekali, tapi tenang saja buat kamu yang khawatir ini halal atau tidak, karena restoran ini No Park, No Lard. Jadi bagi kamu yang muslim tidak usah khawatir untuk memesan menunya.

Jika kamu tertarik ke sini, kamu bisa reservasi tempat dulu. Restoran ini buka setiap hari, hari Minggu - Kamis dari jam 11 siang sampai 11 malam. Sedangkan hari Jumat dan Sabtu dari jam 11 siang sampai 12 malam.