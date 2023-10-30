Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Rekomendasi Tempat Hangout di Gunawarman Jakarta Selatan, Berasa ada di Eropa hingga Jepang

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |06:35 WIB
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Gunawarman Jakarta Selatan, Berasa ada di Eropa hingga Jepang
Tempat hangkut di Darmawangsa. (Foto: Instagram @yoishojakarta)
A
A
A

TEMPAT hangout di Jakarta, khususnya kawasan selatan ada begitu banyak. Salah satunya di daearh Gunawarman.

Di sana, kamu bisa menemukan tempat makan atau restoran bernuansa luar ala Eropa atau Asia Timur khususnya negara Jepang. Dari segi bangunan yang dibuat semirip mungkin dengan luar negeri, serta menu makanannya pun ala-ala luar negeri.

Banyak di daerah Jakarta Selatan, khususnya di daerah Gunawarman menghadirkan beberapa restoran ala ala luar negeri, dimulai dari restoran Jepang, Thailand, bahkan sampai Italia.

Tentu restoran ini cocok sekali untuk kamu yang mau makan cantik bersama teman atau pasangan. Bisa juga bersama keluarga untuk mengahabiskan liburan akhir pekan dengan makan di restoran daerah ini. Kira-kira ada apa saja?

Berikut inilah lima rekomendasi restoran daerah Gunawarman, yang dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023).

1. GreyHound Cafe

Tempat hangout

Buat kamu yang senang dengan makanan khas Thailand, bisa banget mampir ke GreyHound Café.

GreyHound Café memiliki cabang di daerah Menteng dan Summarecon Bekasi. Namun, di kawasan Darmawangsa juga ada live music setiap malam minggu dan hari Jumat. Jadi kamu bisa makan sambil menikmati lagu. Bagi kamu yang mau dinner atau lunch disini, bisa banget karena dari segi suasananya pun mendukung sekali.

2. Sushi Toku Gunawarman

Tempat hangout

(Foto: Instagram @sushitoku.jakarta)

Ke kawasan Darmawangsa tak lengkap jika kamu tidak mampir ke restoran Jepang dengan suasana mirip negeri Sakura.

Menu di sini lengkap sekali, tapi tenang saja buat kamu yang khawatir ini halal atau tidak, karena restoran ini No Park, No Lard. Jadi bagi kamu yang muslim tidak usah khawatir untuk memesan menunya.

Jika kamu tertarik ke sini, kamu bisa reservasi tempat dulu. Restoran ini buka setiap hari, hari Minggu - Kamis dari jam 11 siang sampai 11 malam. Sedangkan hari Jumat dan Sabtu dari jam 11 siang sampai 12 malam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/612/3024589/lounge-wUDL_large.jpg
Nongkrong di Lounge Jadi Pilihan Workaholic dan Anak Muda Zaman Now, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941165/5-rekomendasi-restoran-sushi-murah-di-jakarta-selatan-ada-yang-rp9-per-porsi-FpGogpR7FL.jpg
5 Rekomendasi Restoran Sushi Murah di Jakarta Selatan, Ada yang Rp9.000 per Porsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/612/2936350/5-rekomendasi-hangout-di-yogyakarta-yang-hits-cocok-untuk-libur-nataru-bIgd5k003f.jpg
5 Rekomendasi Hangout di Yogyakarta yang Hits, Cocok untuk Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935874/5-rekomendasi-hangout-bernuansa-alam-di-jakarta-lqZcunkw7h.jpg
5 Rekomendasi Hangout Bernuansa Alam di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/612/2934221/5-rekomendasi-hangout-di-jagakarta-santai-dengan-konsep-vintage-qeS8JN7ue4.jpg
5 Rekomendasi Hangout di Jagakarta, Santai dengan Konsep Vintage
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/612/2933405/5-rekomendasi-tempat-hangout-di-kawasan-menteng-bisa-ngobrol-asyik-Yk2qAH1SMM.jpg
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Kawasan Menteng, Bisa Ngobrol Asyik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement