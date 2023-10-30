Potret Pevoli Megawati Hangestri, Pemain Asli Indonesia yang Jadi MVP di Liga Voli Korea

POTRET pevoli Megawati Hangestri kini menarik perhatian. Betapa tidak, perempuan asli Indonesia itu berhasil menjadi Most Valuable Player (MVP) saat membela tim voli Korea, Red Sparks.

Ditambah lagi pemilik nama lengkap Megawati Hangestri Pertiwi menggunakan hijab, sehingga membuat parasnya semakin menarik di Negeri Ginseng tersebut.

Dilansir dari aku Instagram miliknya @megawatihangestrip, Selasa (31/10/2023), berikut potret cantik dirinya mulai dari potret selfie hingga tampil saat pertandingan.

1. Potret selfie





Berada dalam mobil, Megawati tampak tersenyum ke arah kamera. Dia mengabadikan momennya dengan outfit serba hitam.

Melengkapi penampilannya, Megawati memakai kacamata dan sling bag.

2. Penuh semangat





Dengan mengenakan seragam volinya berwarna merah dengan nomer punggung tiga, Megawati sangat bersemangat menghadapi pertandingannya.

Terlihat dari ekspresinya Megawati yang mengangkat tangan sambil mengepalkan jari-jarinya seolah membagikan semangatnya kepada rekan timnya.

3. Nikmati suasan di Korea Selatan





Sebelum menjalankan pertandingannya, Megawati nampak menikmati keindahan Negeri Ginseng tersebut. Mengenakan outfit casual yaitu kaus merah yang dipadukan celana cargo, membuat Megawati sangat menikmati perjalanannya.

Ditambah Megawati juga nampak mengunjungi beberapa tempat seperti coffee shop untuk sekedar bersantai sambil mencicipi makanan serta minuman yang ada disana.