Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Pevoli Megawati Hangestri, Pemain Asli Indonesia yang Jadi MVP di Liga Voli Korea

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |05:35 WIB
Potret Pevoli Megawati Hangestri, Pemain Asli Indonesia yang Jadi MVP di Liga Voli Korea
Potret Megawati Hangestri. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET pevoli Megawati Hangestri kini menarik perhatian. Betapa tidak, perempuan asli Indonesia itu berhasil menjadi Most Valuable Player (MVP) saat membela tim voli Korea, Red Sparks.

Ditambah lagi pemilik nama lengkap Megawati Hangestri Pertiwi menggunakan hijab, sehingga membuat parasnya semakin menarik di Negeri Ginseng tersebut.

Dilansir dari aku Instagram miliknya @megawatihangestrip, Selasa (31/10/2023), berikut potret cantik dirinya mulai dari potret selfie hingga tampil saat pertandingan.

1. Potret selfie

Pevoli Megawati

Berada dalam mobil, Megawati tampak tersenyum ke arah kamera. Dia mengabadikan momennya dengan outfit serba hitam.

Melengkapi penampilannya, Megawati memakai kacamata dan sling bag.

2. Penuh semangat

Pevoli Megawati

Dengan mengenakan seragam volinya berwarna merah dengan nomer punggung tiga, Megawati sangat bersemangat menghadapi pertandingannya.

Terlihat dari ekspresinya Megawati yang mengangkat tangan sambil mengepalkan jari-jarinya seolah membagikan semangatnya kepada rekan timnya.

3. Nikmati suasan di Korea Selatan

Pevoli Megawati

Sebelum menjalankan pertandingannya, Megawati nampak menikmati keindahan Negeri Ginseng tersebut. Mengenakan outfit casual yaitu kaus merah yang dipadukan celana cargo, membuat Megawati sangat menikmati perjalanannya.

Ditambah Megawati juga nampak mengunjungi beberapa tempat seperti coffee shop untuk sekedar bersantai sambil mencicipi makanan serta minuman yang ada disana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement