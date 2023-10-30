Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Vidi Aldiano Cosplay Badut Pennywise Bikin Merinding, Totalitas Tanpa Batas

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |19:13 WIB
Potret Vidi Aldiano Cosplay Badut Pennywise Bikin Merinding, Totalitas Tanpa Batas
Vidi Aldiano. (Foto: Instagram)
A
A
A

HALLOWEEN hampir dirayakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Budaya ini pun hampir setiap tahun dilakukan pula di kalangan selebritis.

Salah satunya adalah Vidi Aldiano. Suami Sheila Dara itu memilih cosplay menjadi karakter badut menyeramkan di film IT, Pennywise.

Potrer Vidi jadi Pennywise ini dibagikan di Instagram-nya. Terlihat Vidi sukses bikin netizen merinding dengan pakaian badut dan riasan khas badut Pennywise.

“Welcome to the horror show,” tulis Vidi, dikutip pada Senin(30/10/2023).

Vidi

Vidi juga menambah totalitas penampilannya dengan senyuman mengerikan khas Pennywise. Pelantun Status Palsu ini juga memegang balon merah yang persis dipegang karskter badut menyeramkan itu.

Tak hanya itu, Vidi juga membagikan potretnya bersama rekan selebritis lainnya di malam Halloween ini. Terlihat ada Anya Geraldine, Bunga Citra Lestari dan Ayu Dewi yang juga mengenakan kostum unik untuk perayaan Halloween tahun ini.

Halaman:
1 2
      
