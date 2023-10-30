Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Kebersamaan WAGs Colossus FC, Kompak Dukung Pasangan di Tribun Penonton

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |22:05 WIB
Potret Kebersamaan WAGs Colossus FC, Kompak Dukung Pasangan di Tribun Penonton
WAGs Colossus FC. (Foto: Instagram)
DERETAN artis-artis cantik Tanah Air begitu mencuri perhatian dalam pertandingan sepakbola antarselebriti di Celebrity Trofeo Cup 2023. Mereka bak sekumpulan WAGs yang kompak duduk di tribun penonton demi memberikan dukungan kepada pasangannya.

WAGs merupakan singkatan wives and girlfriends yang menjadi istilah populer untuk pacar dan istri dari pemain sepak bola.

Dalam foto yang diunggah di Instagram Tissa Biani, terlihat deretan WAGs yang merupakan para artis cantik seperti Lesti Kejora, Aaliyah Massaid, Laura Moane, dan Zoe Abbas Jackson. Mereka sengaja datang untuk mendukung pasangan masing-masing yang sedang bertanding.

Sekumpulan WAGs ini merupakan pasangan dari para punggawa Colossus FC seperti Al Ghazali, Rizky Billar, Thariq Halilintar dan Dul Jaelani.

Selebritis FC berhasil keluar sebagai juara di Celebrity Trofeo Cup 2023. Di laga penentu, mereka menang tipis 1-0 kala berhadapan demgan Colossus FC. Satu-satunya gol di pertandingan tersebut dicetak oleh Darius Sinathrya.

Meski harus puas menduduki posisi runner-up, para pemain Colossus FC setidaknya berhasil menjadi juara di hati WAGs yang setia memberikan dukungan di tribun penonton.

Yuk intip potret kebersamaan WAGs Colossus FC yang kompak mendukung pasangannya, Senin (30/10/2023).

1. Kompak di tribun penonton

Wags

Deretan WAGs ini begitu kompak mendukung pasangan tercinta di tribun penonton Beberapa di antaranya bahkan mengenakan busana dengan warna senada berwarna krem.

Dari beberapa video yang tersebar di media sosial, terlihat wajah-wajah penuh ketegangan ketika Colossus FC tertinggal satu angka dari Selebritis FC. Mereka juga tampak khawatir ketika melihat pasangannya mengalami kontak fisik dengan lawannya hingga terjatuh.

