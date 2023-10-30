Viral Istri Kabur 3 Hari Setelah Pernikahan, Gara-Gara Tahu Gaji Suami di Bawah UMR Jakarta

BANYAK orang menjalin hubungan lewat aplikasi kencan online, dan berakhir di pelaminan. Tapi, tidak selamanya kisah tersebut berakhir dengan baik, seperti yang terjadi di China.

Kisah ini berawal dari Duong Gia Minh (30 tahun) yang bertemu bertemu dengan Truong Le (27 tahun) lewat perjodohan. Mereka pun baru bertemu empat kali dan sudah menjalin hubungan mereka, meskipun ketika bertemu mereka tidak banyak bicara.

Suatu hari, ketika Duong Gia Minh bertemu Truong Le, dia bercerita tentang keluarganya yang mendesaknya untuk segera menikah. Duong Gia Minh yang sudah didesak oleh orang tuanya pun mengajukan pertanyaan pada pasangannya apakah mau menikah dengannya. Truong Le berpikir sejenak lalu berkata kepada Duong Gia Minh. "Aku bisa menikah denganmu, tapi aku tidak punya perasaan padamu," kata dia seperti dilansir dari eva.vn.

Namun, hal tersebut tidak membuat pria tersebut mundur. Duong Gia Minh mengatakan keduanya bisa menikah dulu, baru kemudian mengembangkan perasaan. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk bebicara dengan keluarga mereka dan akhirnya memutuskan untuk menikah.

Tapi, yang mengejutkan di malam pernikahan, Truong Le tiba-tiba menanyakan gaji suaminya. Duong Gia Minh ragu-ragu sejenak tapi kemudian mengungkapkannya. "Saya adalah pekerja musiman di perusahaan, gaji saya 1.800 yuan (Rp3,9 juta) sebulan," katanya. Angka itu pun jauh lebih rendah dibandingkan UMR Jakarta sebesar Rp4,9 juta.

Jawaban ini benar-benar di luar harapan Truong Le. Dia pun kemudian menolak berhubungan badan dengan pria yang baru dinikahinya tersebut, dengan alasan merasa tidak enak badan. Mendapat penolakan tersebut, Duong Gia Minh pun akhirnya memilih untuk tidur.

3 hari setelah itu, Truong Le pun menyebut ingin pulang untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Tapi dia nampak mengemasi barang bawaannya dan sejak itu dia belum kembali ke rumah suaminya. Duong Gia Minh pun mendesaknya berkali-kali untuk pulang, tetapi Truong Le selalu menunda-nunda dengan alasan masih merindukan orang tuanya. Di saat itu baru Duong Gia Minh menyadari ada yang tidak beres.

Dia pun akhirnya menelepon istrinya dan menanyakan apa yang dia mau agar mau kembali pulang. Truong Le terus terang menolak dan mengajukan syarat. "Jika kamu tidak bisa membelikan saya rumah, untuk apa saya kembali?," kata wanita itu.

Akhirnya, Duong Gia Minh mengajukan permohonan pembelian rumah untuk unit kerjanya, namun pihak perusahaan memintanya menunggu informasi lebih lanjut. Untuk menyelamatkan pernikahannya, ia memutuskan untuk pindah ke rumah ayah mertuanya. Namun, keadaan tidak menjadi lebih baik.