5 Minuman untuk Panas Dalam yang Mudah Dicari

Minuman untuk panas dalam sering dicari orang untuk meredakan ketidaknyamanan di tenggorokan.

Panas dalam dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan nyeri di area tenggorokan serta di seluruh tubuh. Panas dalam sendiri merupakan kondisi sakit tenggorokan yang membuat penderitanya merasa nyeri.

Untuk menghilangkan ketidaknyamanan ini, Anda bisa mengonsumsi obat-obatan dari dokter, atau minuman herbal yang dikenal dapat membantu meredakan panas dalam. Berikut adalah beberapa minuman untuk panas dalam yang bisa Anda coba.

1. Teh