Tanggal 31 Oktober Hari Apa? Simak di Sini

OKTOBER terdiri dari 31 satu hari dalam satu bulan. Setiap hari terdapat momen berharga, meski tidak masuk dalam libur nasional.

Pada 31 Oktober, setiap tahunnya diperingati perayaan Halloween. Sebuah perayaan yang hampir dirayakan seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Hari Halloween

Hari ini juga dimanfaatkan sebagai pesta kostum, khususnya kostum yang bertema horor.

Sejarah perayaan Halloween diyakini dimulai dari bangsa Celtic. Mereka adalah orang-orang kuno yang tinggal di wilayah Irlandia modern, Prancis Utara, dan Inggris.