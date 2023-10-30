Ini Arti Kata Nadhif dalam Bahasa Arab yang Viral di TikTok

MENGENAL arti kata Nadhif dalam bahasa Arab yang viral di TikTok. Sebuah tren baru yang digunakan oleh para netizen di media sosial, baik untuk mengunggah pujian dan juga curahan hati (curhat) dengan diawali kata Nadhif dan diiringi oleh sebuah lagu.

Lagu yang digunakan adalah lagu Penjaga Hati yang diciptakan dan dinyanyikan oleh penyanyi muda yang tengah naik daun, Nadhif Basalamah. Lantas, apa arti kata Nadhif ini yang tengah viral di TikTok tersebut?

Mengutip berbagai sumber dan pantauan TikTok, Senin (30/10/2023), Nadhif merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah bersih, murni dan juga suci. Nadhif merupakan nama Islami yang sering digunakan untuk anak laki-laki.

Nadhif juga sebagai doa agar anak laki-laki itu kelak menjadi anak yang mulia,cerdas, pintar, dan berguna bagi orang disekitarnya. Nama Nadhif sendiri cukup populer digunakan oleh masyarakat di Indonesia.

(Mengenal arti kata Nadhif di sosial media TikTok, Foto: Freepik)

Sementara, arti kata Nadhif yang tren digunakan oleh netizen TikTok merujuk pada nama penyanyi Nadhif Basalamah. Tren ini muncul sebagai respons atas lagu Nadhif yang berjudul Penjaga Hati.