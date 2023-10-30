Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Arti Kata Nadhif dalam Bahasa Arab yang Viral di TikTok

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |23:05 WIB
Ini Arti Kata Nadhif dalam Bahasa Arab yang Viral di TikTok
Artika kata Nadhif yang viral. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENGENAL arti kata Nadhif dalam bahasa Arab yang viral di TikTok. Sebuah tren baru yang digunakan oleh para netizen di media sosial, baik untuk mengunggah pujian dan juga curahan hati (curhat) dengan diawali kata Nadhif dan diiringi oleh sebuah lagu.

Lagu yang digunakan adalah lagu Penjaga Hati yang diciptakan dan dinyanyikan oleh penyanyi muda yang tengah naik daun, Nadhif Basalamah. Lantas, apa arti kata Nadhif ini yang tengah viral di TikTok tersebut?

Mengutip berbagai sumber dan pantauan TikTok, Senin (30/10/2023), Nadhif merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah bersih, murni dan juga suci. Nadhif merupakan nama Islami yang sering digunakan untuk anak laki-laki.

Nadhif juga sebagai doa agar anak laki-laki itu kelak menjadi anak yang mulia,cerdas, pintar, dan berguna bagi orang disekitarnya. Nama Nadhif sendiri cukup populer digunakan oleh masyarakat di Indonesia.

Arti kata Nadhif

(Mengenal arti kata Nadhif di sosial media TikTok, Foto: Freepik)

Sementara, arti kata Nadhif yang tren digunakan oleh netizen TikTok merujuk pada nama penyanyi Nadhif Basalamah. Tren ini muncul sebagai respons atas lagu Nadhif yang berjudul Penjaga Hati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135296/apa_itu_tren_wut_wut_wut_yang_lagi_viral_di_tiktok-7Yu3_large.jpg
Apa Itu Tren Wut Wut Wut yang Lagi Viral di TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135063/arti_kata_maskfishing_lagi_viral_di_tiktok_dan_instagram_ternyata_berawal_dari_masa_covid_19-SuFQ_large.jpg
Arti Kata Maskfishing Lagi Viral di TikTok dan Instagram, Ternyata Berawal dari Masa Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/612/3124174/arti_kata_natty_yang_lagi_viral_di_tiktok_berhubungan_dengan_dunia_fitnes-W5HD_large.jpg
Arti Kata Natty yang Lagi Viral di TikTok, Berhubungan dengan Dunia Fitnes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/612/3121450/ini_perbedaan_hampers_souvenir_parcel_dan_gift_box_agar_tak_salah_pilih_hadiah-6OTg_large.jpg
Ini Perbedaan Hampers, Souvenir, Parcel, dan Gift Box agar Tak Salah Pilih Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115289/inilah_arti_kabur_aja_dulu_yang_viral_di_sosial_media-p7vA_large.jpg
Inilah Arti Kabur Aja Dulu yang Viral di Sosial Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/612/3107530/apa_itu_social_butterfly_istilah_ramai_di_kalangan_genz_dan_tiktok-Qf38_large.jpg
Arti Kata Social Butterfly, Istilah Ramai di Kalangan GenZ dan TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement