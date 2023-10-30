Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berulang Tahun, Ganjar Pranowo Selalu Berharap Punya Semangat seperti Anak Muda

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |10:07 WIB
Berulang Tahun, Ganjar Pranowo Selalu Berharap Punya Semangat seperti Anak Muda
Ganjar Pranowo ulang tahun ke-55. (Foto: Instagram)
A
A
A

CALON Presiden Ganjar Pranowo berharap agar diberikan kesehatan selalu di ulang tahunnya yang ke-55, pada Sabtu (28/10/2023). Selain itu, Ganjar juga menginginkan agar selalu memelihara semangat seperti generasi muda, terutama karena hari ulang tahunnya bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

"Dalam rangka ulang tahun ini, yang pertama, saya berharap untuk selalu sehat. Kesehatan yang terjaga tentu memberikan kebahagiaan yang lebih besar. Selanjutnya, mengingat saya lahir pada hari Sumpah Pemuda, saya ingin tetap mempertahankan semangat yang selalu muda," ujar Ganjar kepada wartawan setelah menghadiri acara "Generasi Penggerak Merebut Masa Depan" di iNews Tower, Jakarta, pada Sabtu (28/10/2023).

Meskipun Ganjar mengakui tidak ada perbedaan dalam perayaan ulang tahunnya kali ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi dia mencatat adanya lebih banyak orang yang merayakan ulang tahunnya.

"Saya merasa terkejut karena mendapat kejutan dari Sydney melalui video call, kemudian beberapa teman relawan dan dari partai membuat perayaan di beberapa tempat dengan adanya tumpeng, kue, dan sebagainya," ujar Ganjar.

Ganjar Pranowo

      
